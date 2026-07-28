Szok i oburzenie wśród dziennikarzy Polsatu. "Nie było żadnych sygnałów"

W połowie lipca Telewizja Polsat niespodziewanie ogłosiła, że kończy emisję programu reporterskiego "Interwencja". "Blisko ćwierć wieku obecności programu na antenie to wyjątkowe osiągnięcie. Jednakże nadszedł moment na decyzję o zakończeniu emisji programu, ponieważ dotychczasowa formuła »Interwencji« wyczerpała swój potencjał" – przekazano w komunikacie, na który powołał się branżowy portal press.pl. Serwis ustalił, że zespół redakcyjny zostanie rozwiązany, jednak część osób ma otrzymać propozycję dalszej współpracy z Polsat News. Ostatnie wydanie programu Polsat pokaże 31 lipca. Z początkiem sierpnia z ramówki zniknie również magazyn "Interwencja – Taka Jest Polska".

Szok po decyzji Polsatu. Dziennikarze "Interwencji" zabrali głos

Decyzja Polsatu o zakończeniu emisji programu wywołała ogromne poruszenie wśród jego twórców. Dziennikarze i pracownicy redakcji przyznają, że informacja o likwidacji formatu była dla nich całkowitym zaskoczeniem. Nie ukrywają też obaw o przyszłość zespołu. Jak wynika z informacji przekazanych przez osoby związane z programem, rozpoczęły się indywidualne rozmowy z pracownikami. Wybrane osoby mają otrzymać propozycje dalszej pracy w strukturach Grupy Polsat Plus, jednak na razie nie zapadły ostateczne decyzje.

– Wszyscy bardzo ubolewają z powodu tej decyzji. Jesteśmy w szoku, totalne zaskoczenie. Nie było żadnych sygnałów, że może dojść do czegoś takiego – zdradził portalowi Wirtualnemedia.pl jeden z dziennikarzy programu.

Inny zwraca uwagę na moment podjęcia decyzji. – Pracuję w mediach od lat i nie przypominam sobie, żeby w połowie wakacji zdejmowano program z anteny. Zwykle takie decyzje zapadają przed sezonem urlopowym albo po jego zakończeniu. To bardzo nietypowy moment – podkreślił.

"Formuła się wyczerpała"? Oburzenie w redakcji

W oficjalnym komunikacie Polsat uzasadnił zakończenie programu tym, że po niemal 25 latach emisji jego dotychczasowa formuła wyczerpała swój potencjał. Takie wyjaśnienie, jak dowiedziały się Wirtualne Media, spotkało się jednak z ostrą reakcją członków redakcji.

– W komunikacie mogliśmy przeczytać, że "formuła się wyczerpała". To absurd. Nikt przy zdrowych zmysłach nie powie, że reportaż jako forma dziennikarska wyczerpał się w telewizji. Gdyby tak było, TVN zamknąłby również "Uwagę!". Reportaż jest solą telewizji – ocenia jeden z dziennikarzy.

Twórca programu: To najbardziej niezrozumiałe uzasadnienie

Zaskoczenia nie ukrywa również Jerzy Kamiński, twórca polsatowskiej "Interwencji", a obecnie szef programu "Reporterzy" w TVP.

– To dla mnie szok i zupełnie niezrozumiała decyzja stacji, z którą przez lata byłem związany. Edward Miszczak jako dyrektor programowy TVN współtworzył przecież "Uwagę!", a dziś w Polsacie zamykany jest program o podobnym charakterze – zauważył w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Kamiński podkreśla, że jeszcze bardziej zdziwiło go uzasadnienie przedstawione przez nadawcę.

– Dowiedziałem się o tej decyzji zaledwie kilka minut po jej ogłoszeniu zespołowi. Najbardziej zaskoczyło mnie jednak stwierdzenie, że formuła programu się wyczerpała. To jedno z najbardziej niezrozumiałych uzasadnień, z jakimi się spotkałem – mówił.

Według wieloletniego reportera właśnie reportaż pozostanie jedną z najbardziej wartościowych form dziennikarskich, nawet w erze sztucznej inteligencji. – Mam ponad 30 lat doświadczenia w mediach i uważam, że reportaż może być jedynym gatunkiem, którego AI nie zastąpi. Sztuczna inteligencja stworzy wiadomość, przygotuje program czy nawet zastąpi prezentera, ale nie pojedzie w teren i nie opowie prawdziwych ludzkich historii. To zawsze będzie zadanie reportera – podsumował.

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