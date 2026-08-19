Tusk twierdzi, że wie, gdzie jest Romanowski. Minister skomentował sprawę

Premier Donald Tusk powiedział przed wtorkowym posiedzeniem rządu, że służby innych państw z regionu, z którymi Polska współpracuje, potwierdziły informacje, że poseł PiS Marcin Romanowski znajduje się na 99 proc. w Tyraspolu w Naddniestrzu.

– Chyba nie trzeba tu komentarzy. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi, kryła i do dziś ich kryje – powiedział Donald Tusk.

Po tym, jak szef rządu stwierdził, że Marcin Romanowski na 99 proc. przebywa w Naddniestrzu, pełnomocnik posła PiS, mec. Bartosz Lewandowski, zawnioskował do sądu o przesłuchanie premiera w charakterze świadka.

Informacji, które przekazał Donald Tusk, nie potwierdziła prokuratura.

Tusk twierdzi, że Romanowski jest w Naddniestrzu. Siemoniak zabrał głos

O sprawę Marcina Romanowskiego i jego rzekomego pobytu w Naddniestrzu, pytany był w Polsat News Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych.

– Trzeba pamiętać, że Naddniestrze to jest teren pod kontrolą Rosji, rosyjskich służb. Teren, gdzie standardy europejskiej praworządności, nakazy aresztowania, inne dokumenty, w praktyce nie obowiązują – powiedział.

Dodał przy tym, że prokuratura i policja stworzą "jakiś scenariusz" powrotu Marcina Romanowskiego do kraju.

Pytany o potencjalne zagrożenie, jakie stanowić może znajdujący się na terytorium zarządzanym w praktyce przez Moskwę poseł mogący posiadać "informacje cenne dla rosyjskich służb".

– Ja nie chcę spekulować. Na pewno służby rosyjskie odnotowały ten fakt. Skoro tam rządzą, no to wiedzą – mówił.

Tomasz Siemoniak ocenił też, że jeśli Marcin Romanowski faktycznie znajduje się w Naddniestrzu, stanowi to kompromitację nie tylko dla niego, ale i dla Prawa i Sprawiedliwości.

– Nikomu się w głowie nie mieści, że były wiceminister rządu PiS ucieka do Naddniestrza pod kontrolę Putina – dodał.

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