Tusk twierdzi, że wie, gdzie jest Romanowski. Minister skomentował sprawę

Premier Donald Tusk powiedział przed wtorkowym posiedzeniem rządu, że służby innych państw z regionu, z którymi Polska współpracuje, potwierdziły informacje, że poseł PiS Marcin Romanowski znajduje się na 99 proc. w Tyraspolu w Naddniestrzu.
– Chyba nie trzeba tu komentarzy. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi, kryła i do dziś ich kryje – powiedział Donald Tusk.
Po tym, jak szef rządu stwierdził, że Marcin Romanowski na 99 proc. przebywa w Naddniestrzu, pełnomocnik posła PiS, mec. Bartosz Lewandowski, zawnioskował do sądu o przesłuchanie premiera w charakterze świadka.
Informacji, które przekazał Donald Tusk, nie potwierdziła prokuratura.
Tusk twierdzi, że Romanowski jest w Naddniestrzu. Siemoniak zabrał głos
O sprawę Marcina Romanowskiego i jego rzekomego pobytu w Naddniestrzu, pytany był w Polsat News Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych.
– Trzeba pamiętać, że Naddniestrze to jest teren pod kontrolą Rosji, rosyjskich służb. Teren, gdzie standardy europejskiej praworządności, nakazy aresztowania, inne dokumenty, w praktyce nie obowiązują – powiedział.
Dodał przy tym, że prokuratura i policja stworzą "jakiś scenariusz" powrotu Marcina Romanowskiego do kraju.
Pytany o potencjalne zagrożenie, jakie stanowić może znajdujący się na terytorium zarządzanym w praktyce przez Moskwę poseł mogący posiadać "informacje cenne dla rosyjskich służb".
– Ja nie chcę spekulować. Na pewno służby rosyjskie odnotowały ten fakt. Skoro tam rządzą, no to wiedzą – mówił.
Tomasz Siemoniak ocenił też, że jeśli Marcin Romanowski faktycznie znajduje się w Naddniestrzu, stanowi to kompromitację nie tylko dla niego, ale i dla Prawa i Sprawiedliwości.
– Nikomu się w głowie nie mieści, że były wiceminister rządu PiS ucieka do Naddniestrza pod kontrolę Putina – dodał.
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