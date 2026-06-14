Pani prefekt z Watykanu

Nominacja, którą otrzymała Maria Montserrat Alvarado, to ważny znak dla tych, którzy myśleli, że wybór kard. Roberta Prevosta na Stolicę Piotrową będzie mechanicznym przedłużeniem linii papieża Franciszka. Leon XIV, jak widać, gra skrzydłami i postawienie akurat na konserwatywną aktywistkę katolicką jest swego rodzaju demonstracją
Nominację Marii Montserrat Alvarado na stanowisko prefekta watykańskiej Dykasterii do spraw Komunikacji przyjęto jako sensację. „Przełom w Watykanie. Papież mianował kobietę na kluczowe stanowisko” – ogłosił portal Radia RMF.
Decyzję papieża Leona XIV rozpatrywano głównie jako kontynuację linii swojego poprzednika, papieża Franciszka. Podczas trwającego 12 lat swojego pontyfikatu zaczął on promować obecność osób świeckich i kobiet na wysokich stanowiskach w Rzymie. Była to realizacja zapowiedzi z Konstytucji Apostolskiej „Praedicate Evangelium”.
Kilka tygodni przed swoją śmiercią Franciszek mianował dwie zakonnice na kluczowe stanowiska administracji watykańskiej.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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