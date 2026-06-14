Pani prefekt z Watykanu

Nominację Marii Montserrat Alvarado na stanowisko prefekta watykańskiej Dykasterii do spraw Komunikacji przyjęto jako sensację. „Przełom w Watykanie. Papież mianował kobietę na kluczowe stanowisko” – ogłosił portal Radia RMF.

Decyzję papieża Leona XIV rozpatrywano głównie jako kontynuację linii swojego poprzednika, papieża Franciszka. Podczas trwającego 12 lat swojego pontyfikatu zaczął on promować obecność osób świeckich i kobiet na wysokich stanowiskach w Rzymie. Była to realizacja zapowiedzi z Konstytucji Apostolskiej „Praedicate Evangelium”.

Kilka tygodni przed swoją śmiercią Franciszek mianował dwie zakonnice na kluczowe stanowiska administracji watykańskiej.