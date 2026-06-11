Papież Leon XIV mianował nowego biskupa w Polsce

Papież Leon XIV mianował ks. kanonika dr. Przemysława Szulca, dotychczasowego proboszcza parafii pw. św. Wawrzyńca w Przysiersku, biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. Informację przekazała w czwartek (11 czerwca) Nuncjatura Apostolska w Polsce.

Kim jest ks. Przemysław Szulc?

Ks. Przemysław Szulc urodził się 2 czerwca 1978 roku w Chojnicach. Po ukończeniu szkoły podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach zdał egzamin maturalny i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 2003 roku w katedrze pelplińskiej. W latach 2003-2009 był wikariuszem w parafii św. Józefa w Tczewie i diecezjalnym moderatorem Ruchu Światło-Życie. W latach 2006-2012 odbył studia specjalistyczne w Instytucie Pastoralno-Liturgicznym Wydziału Teologicznego KUL, zakończone nadaniem doktoratu z teologii.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu: zarządzania oświatą, psychologii biznesu i zarządzania, zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz edukacji, rewalidacji oraz wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera. W latach 2009-2016 pracował duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu. Od 2009 roku związany jest z katolickimi placówkami edukacyjnymi w Świeciu, gdzie pełni obecnie funkcję dyrektora. Od 2016 roku jest proboszczem parafii św. Wawrzyńca w Przysiersku.

Przewodniczący Episkopatu złożył gratulacje

"W imieniu Konferencji Episkopatu Polski pragnę złożyć Księdzu Biskupowi serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia z okazji tej nominacji. Pragnę również powitać Księdza Biskupa w gronie członków Konferencji Episkopatu Polski, którą już wkrótce będzie Ksiądz Biskup współtworzył" – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda w liście gratulacyjnym do biskupa nominata Przemysława Szulca.

"Niech czas przygotowania do święceń biskupich stanie się szczególną okazją do jeszcze pełniejszego i wierniejszego podążania za Chrystusem, który nieustannie wzywa nas do świętości. Ojciec Święty Leon XIV pięknie wyraził tę prawdę w homilii wygłoszonej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego: »Mocą Ducha Świętego nasze głoszenie staje się pełne radości i nadziei, ponieważ to my – właśnie my – jesteśmy nowością świata, światłem i solą ziemi. Z pewnością nie dzięki naszym zasługom ani przywilejom, ale dzięki słowu Pana, które uświęca grzesznika, uzdrawia trędowatego, a z tego, kto się Go zaparł, czyni apostoła" – czytamy.

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