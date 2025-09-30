Polska firma przejmuje holenderską spółkę. Na stole miliony euro

Łączna wartość transakcji ustalona została na maksymalną kwotę 34,9 mln euro (ok. 150 mln zł). Transakcja stanowi istotny krok w rozwoju Grupy Trans Polonia, rozbudowując jej kompetencje m.in. o kluczowy w branży chemicznej segment przewozów intermodalnych. Dodatkowo spółka skokowo zwiększa skalę we wszystkich obszarach działalności oraz poszerza zasięg geograficzny operacji, podkreślono.

Polacy przejmują cenionego europejskiego dostawcę

Nijman/Zeetank to renomowany europejski dostawca rozwiązań logistycznych w transporcie płynnych surowców chemicznych, paliw, olejów, gazu oraz szkła. Grupa N/Z oferuje także usługi logistyki wewnątrzzakładowej i magazynowania dla przemysłu hutniczego szkła. Spółka działa na rynkach europejskich, w szczególności w krajach Beneluksu, Polsce i Wielkiej Brytanii. W 2024 r. Grupa N/Z wypracowała niemal 300 mln zł przychodów ze sprzedaży, podano.

"Cieszymy się, że zakończyliśmy proces akwizycji Nijman/Zeetank i dziś możemy oficjalnie ogłosić podpisanie umowy ostatecznej oraz przeniesienie własności. Jest to dla nas moment przełomowy. Włączenie Nijman/Zeetank do naszej Grupy redefiniuje skalę naszej działalności oraz otwiera przed nami nowe perspektywy wzrostu. Obecnie już trwa faza integracji i realizacji zapowiadanych synergii operacyjnych. Przejęcie Nijman/Zeetank natychmiast zwiększa skalę naszej działalności i rozszerza zakres usług, które możemy zaoferować klientom. Planowa integracja operacyjna koncentruje się na bezpiecznym i efektywnym połączeniu flot, systemów i zasobów ludzkich. Dzięki dostępowi do przeładunków w porcie Rotterdam oraz kompetencjom N/Z w transporcie intermodalnym zyskujemy strategiczne możliwości rozwoju naszej działalności międzynarodowej" – powiedział prezes Grupy Trans Polonia Dariusz Cegielski, cytowany w komunikacie.

Grupa N/Z dysponuje zapleczem infrastrukturalnym obejmującym bazy logistyczne w Spijkenisse (Rotterdam), w Sandomierzu oraz w St. Helens (Wielka Brytania, okolice Liverpoolu), flotą pojazdów (648 szt.), flotą tankkontenerów (530 szt.), parkiem specjalistycznych maszyn, kontraktami handlowymi, licencjami oraz wykwalifikowaną kadrą. Ponadto N/Z posiada bezpośredni dostęp do przeładunków w Porcie Rotterdam oraz bazę logistyczną zlokalizowaną bezpośrednio przy porcie – istotny atut w rozwoju transportu intermodalnego płynnych surowców.

Nabycie Nijman/Zeetank stanowi istotny krok w rozwoju firmy, rozbudowując jej kompetencje m.in. o kluczowy w branży chemicznej segment przewozów intermodalnych. Po połączeniu flota Grupy TPG przekroczy 1000 jednostek transportowych, co uczyni Grupę jednym z największych operatorów tego typu w Europie. Transakcja skokowo zwiększy skalę działalności we wszystkich obszarach operacyjnych oraz poszerzy zasięg geograficzny operacji, w tym o kluczowe obszary ARA i Wielką Brytanię, podkreślono.

W celu zapewnienia płynnej integracji dyrektor generalny Grupy N/Z pozostaje zatrudniony i zaangażuje się w działalność biznesową przez kolejne 2 lata od daty przejęcia. Zarząd TPG planuje zachować i rozwijać kluczowe kontrakty, licencje oraz kompetencje operacyjne N/Z, koncentrując się na realizacji celów KPI warunkujących końcową część ceny nabycia oraz na maksymalizowaniu synergii.

Pod koniec czerwca br. Trans Polonia poinformowała o podpisaniu warunkowej umowy przejęcia Grupy N/Z. W połowie września br. spełnił się ostatni warunek zawieszający umowę nabycia holenderskiej spółki Nijman/Zeetank Holding B.V. – oświadczenie KOWR o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu. Spełnienie ostatniego warunku pozwoliło na rozpoczęcie procedury uruchomienia wypłaty środków z kredytu akwizycyjnego.

Tyle wyniosła kwota transakcji. W grze dziesiątki milionów euro

Łączna wartość transakcji ustalona została na maksymalną kwotę 34,9 mln euro (ok. 150 mln zł). Pierwsza płatność ceny została określona na 20 mln euro, pozostała część ceny jest uzależniona od realizacji KPI wskazanych w umowie. Transakcja zostanie w całości sfinansowana przy wykorzystaniu finansowania dłużnego w postaci kredytu bankowego, wskazano również.

"Nabycie Nijman/Zeetank to kolejny etap realizacji strategii rozwoju grupy kapitałowej Trans Polonia, opartej na zrównoważonym wzroście organicznym oraz intensywnym programie akwizycyjnym. Połączenie kompetencji oraz synergii operacyjnych przyniesie Grupie trwałe korzyści i wzmocni jej pozycję jako jednego z kluczowych przedsiębiorstw na europejskim rynku transportu towarów niebezpiecznych i przewozów intermodalnych" – zakończono.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2024 r. miała 221,2 mln zł skonsolidowanych przychodów.

