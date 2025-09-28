Gospodarka: W tej branży Polska wyprzedziła Niemcy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wskazuje, że polski sektor producentów gier wideo właśnie zrównał się z francuskim i wyprzedził niemiecki. Polskie gry coraz częściej trafiają na zagraniczne rynki, gdzie odnoszą sukcesy. Przekrój tworzonych przez Polaków tytułów jest szeroki: od budżetowych produkcji po kasowe hity jak np. Wiedźmin. Ponad 65 proc. polskich gier jest tłumaczona na co najmniej dwa języki.

Najbardziej znaną polską firmą jest oczywiście CD Projekt RED, twórca wspomnianego Wiedźmina czy Cyberpunka 2077. Wśród największych producentów można także wymienić 11bit studios, Bloober Team, CI Games (Sniper Ghost Warrior, Lords of the Fallen), One More Level (Ghostrunner i nadchodzące Valor Mortis) czy PlayWay.

Warto także wspomnieć o produkcjach niskobudżetowych, tworzonych przez małe firmy. Jak się okazuje, wiele z tych gier zdobywa uznanie graczy na całym świecie.

Niemcy chwalą polską gospodarkę

Jak podkreśla telewizja ARD na swoich stronach internetowych, "podczas gdy Niemcy pogrążone są w kryzysie gospodarczym, sąsiednia Polska odnosi sukcesy gospodarcze; tylko w ostatnim kwartale odnotowała ponad trzyprocentowy wzrost".

ARD wskazuje na słowa Christophera Fussa, analityka z agencji Germany Trade and Invest, który zauważa, że polska gospodarka rośnie mniej więcej trzy razy szybciej niż średnia unijna. Wspomniana tendencja utrzymuje się od lat.

Niemiecka telewizja przyznaje, że choć pod względem całkowitej siły gospodarczej Polska pozostaje daleko w tyle za sąsiadami zza Odry, to jednak dystans ulega bardzo szybkiemu skrócenia. Chrisopher Fuss podkreśla, że w Polsce można wyczuć aspiracje do zasilenia grona europejskich liderów gospodarczych. Analityk zwraca uwagę, że Polacy z większą otwartością podchodzą do nowych technologii.

