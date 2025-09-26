Orlen i Poczta Polska będą współpracować. Wskazano cel

Zgodnie z porozumieniem, po uzgodnieniu ostatecznych warunków umowy, Poczta Polska obejmie mniejszościowy pakiet udziałów w spółce Orlen Paczka.

"W kolejnym etapie do majątku spółki Orlen Paczka trafią automaty paczkowe należące do Poczty, co pozwoli w krótkim terminie osiągnąć wymierne synergie z połączonych biznesów kurierskich. Docelowo Poczta Polska będzie mogła nabyć 100 proc. udziałów Orlen Paczka" – czytamy także w komunikacie.

Kilkadziesiąt tysięcy nowych punktów odbioru przesyłek

Według Orlenu to szansa na stworzenie na bazie Orlen Paczki podmiotu, który będzie miał ponad 30 tys. punktów odbioru przesyłek. Połączenie firm i ich logistyki istotnie obniży koszty funkcjonowania biznesu i przyniesie korzyści klientom.

"Projekt z Pocztą Polską to naturalny krok w kierunku budowy silnego krajowego operatora logistycznego. Poprzez rozwój organiczny stworzyliśmy podmiot, który już teraz zapewnia klientom nowoczesne, szeroko dostępne rozwiązania. Wspólnie z Pocztą Polską możliwe będzie skokowe zwiększenie skali działania. Docelowo będzie to ponad 30 tys. punktów odbioru budujących mocną przewagę konkurencyjną. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, jeżeli uzgodnione zostaną ostateczne warunki umowy, Poczta Polska będzie mogła nabyć nasze udziały. Środki pozyskane z takiej transakcji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój podstawowej działalności koncernu" – powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w materiale.

"Podpisane porozumienie jest najważniejszym punktem naszego Planu Transformacji i początkiem konsolidacji polskiego e-commerce. Razem z Orlen zbudujemy dużego krajowego gracza kurierskiego. Dzisiejsze porozumienie dla Poczty Polskiej oznacza początek realizacji kluczowego elementu przyjętej przez nas strategii. To zupełnie normalne, że dwie spółki z udziałami Skarbu Państwa współpracują. W praktyce oznacza to większą skalę, lepszą dostępność i realne korzyści zarówno dla klientów, jak i dla polskiej gospodarki" – dodał prezes Poczty Sebastian Mikosz.

Orlen Paczka to dziś ponad 14 tys. punktów odbioru paczek, w tym ok. 7 tys. automatów paczkowych. Poczta Polska natomiast to ponad 20 tys. punktów odbioru paczek obejmujących: placówki pocztowe, automaty paczkowe, sklepy Żabka oraz punkty należące do Grupy Eurocash (ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Groszek, Duży Ben i inne), wymieniono w komunikacie.

"Orlen wnosi do współpracy doświadczenie w rozwoju nowoczesnych automatów paczkowych oraz silną markę detaliczną. Poczta Polska rozwiniętą infrastrukturę doręczeń i codzienną obecność w każdym zakątku kraju oraz ponad 466 lat doświadczenia i tradycji. [...] Porozumienie opisuje scenariusz współpracy obu spółek. W dalszych krokach Poczta Polska obejmie mniejszościowy pakiet udziałów w Orlen Paczce. W kolejnym do majątku spółki trafią automaty paczkowe należące do Poczty, co pozwoli w krótkim terminie osiągnąć wymierne synergie z połączonych biznesów kurierskich" – czytamy dalej.

Rozwój Orlen Paczki. Co oznacza porozumienie?

Wejście kapitałowe Poczty Polskiej do spółki gwarantuje realizację długoterminowej strategii rozwoju Orlen Paczki. Obecne wyniki potwierdzają, że wybrany kierunek oparty na najwyższej jakości usług i skoncentrowany na kliencie jest właściwy. Zgodnie z porozumieniem, po zamknięciu transakcji, bazą do dalszego rozwoju będzie zatwierdzona strategia spółki na lata 2025-2028, podkreślono także.

Orlen jest 100-proc. udziałowcem spółki Orlen Paczka, która prowadzi działalność na rynku komercyjnych przesyłek kurierskich.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Poczta Polska posiada ok. 7,5 tys. placówek, filii i agencji pocztowych. Jest jednym z polskich liderów usług komunikacyjnych, paczkowo-kurierskich i logistycznych oraz narodowym operatorem pocztowym.

