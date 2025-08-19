Dobra wiadomość dla gospodarki. Polska może być w czołówce

"Po zapoznaniu się z wstępnymi szacunkami za II kwartał 2025 r. pragniemy zwrócić uwagę na korekty naszych prognoz wzrostu gospodarczego na pozostałą część roku i kolejne lata. Gospodarka czeska wzrosła o 0,2 proc. kw./kw. I 2,4 proc. r./r. Chociaż tempo wzrostu kwartalnego znacznie spadło w porównaniu z 0,7 proc. odnotowanym w pierwszym kwartale (z powodu spadku zapasów eksportowych), pierwsza połowa roku była silna, co przekłada się na ryzyko wzrostu naszej obecnej prognozy na 2 proc. w 2025 r. Polska jest na dobrej drodze, aby stać się najszybciej rozwijającą się gospodarką w regionie, a nasze obecne prognozy na 2025 r. wynoszące 3,2 proc. są obarczone ryzykiem wzrostu" – czytamy w "Growth Navigator after 2Q25 GDP".

Polska na dobrej drodze do solidnego wzrostu

Podkreślono, że Polska też jest na dobrej drodze do solidnego wzrostu, a gospodarka wzrosła o ponad 3 proc. w pierwszej połowie roku (3,4 proc. r/r w II kwartale 2025 r. po wzroście o 3,2 proc. r/r w I kwartale 2025 r.).

"Węgry zaskoczyły lekko pozytywnie, odnotowując wzrost PKB o 0,4 proc. kw./kw., ale tylko 0,1 proc. r/r. Wyniki Serbii ponownie rozczarowały w II kwartale 2025 r., ponieważ wzrost gospodarczy wyniósł 'tylko' 2 proc. r/r. Dynamika wzrostu Rumunii w II kw. 2025 r. była poniżej oczekiwań, wynosząc 0,3 proc. r/r, czyli tyle samo, co w I kw. 2025 r. W ujęciu kwartalnym gospodarka wzrosła o 1,2 proc. Na Słowacji wzrost okazał się bardzo słaby, a PKB spadło do 0,4 proc. r/r w II kw. 2025 r. z 0,9 proc. r/r. Dynamika wzrostu była poniżej oczekiwań rynkowych" – czytamy dalej.

Erste Group szacuje, że w przyszłym roku polska gospodarka nieco spowolni do 3,1 proc. r/r i efekty stawek celnych nałożonych przez USA na Unię Europejską mogą negatywnie kontrybuować do wzrostu.

"Porozumienie między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi ustaliło stawkę celną na jednolitym poziomie 15 proc., tj. pomiędzy naszymi dwoma początkowymi scenariuszami. W związku z tym średnia korekta wzrostu gospodarczego w krajach CEE8 w 2026 r. wyniesie -0,5 punktu procentowego. Słowacja, Polska i Rumunia będą objęte najwyższymi efektywnymi stawkami celnymi. Różnią się one od niepewnej stawki 15 proc., ponieważ stanowią one całkowite cła jako procent całkowitego importu i zmieniają się wraz ze zmianami udziału importu według kraju pochodzenia i asortymentu produktów" – prognozuje instytucja.

Wskazano, że całkowita efektywna stawka celna według agencji Fitch Ratings uwzględniająca stawki celne obowiązujące od 1 sierpnia br. może wynieść dla Polski ok. 18 proc.

Tyle wyniesie dług instytucji rządowych i samorządowych

Erste Group prognozuje, że dług polskiego sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) wyniesie w br. 58,5 proc. PKB w br. i 60,5 proc. PKB w 2026 r. Deficyt tego sektora w Polsce wyniesie 6,2 proc. PKB w 2025 r. (wobec 6,6 proc. PKB w ub.r.) i 5 proc. PKB w 2026 r.

Wśród krajów CEE Erste Group spodziewa się, że Węgry zanotują najwyższy poziom długu w br. – 74,4 proc. PKB, Słowenia – 66,8 proc. i Słowacja – 61,3 proc. Polska z Rumunią plasują się w połowie rankingu CEE8.

Deficyt tego sektora w Polsce wyniesie 6,2 proc. PKB w 2025 r. (wobec 6,6 proc. PKB w ub.r.) i 5 proc. PKB w 2026 r. i będzie to drugi najwyższy deficyt w tym i przyszłym roku po Rumunii (7,7 proc. i 6,4 proc. PKB) wśród CEE8.

Jak podał Eurostat dług polskiego sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) wzrósł do 57,4 proc. PKB w I kw. 2025 r. z 55,3 proc. PKB zanotowanych kwartał wcześniej. W I kw. 2024 r. wskaźnik ten wyniósł 51,3 proc. PKB. Nominalnie dług sektora wyniósł 2 123 516 mld zł w I kw. 2025 r. Odpowiednio w IV kw. 2024 r. i I kw. 2024 r. dług wyniósł: 2 012 317 mld zł i 1 772 083 mld zł. Deficyt tego sektora w Polsce wyniósł (według szacunkowych danych) 5,1 proc. PKB w I kw. 2025 r. wobec 7,6 proc. PKB deficytu kwartał wcześniej i wobec 3,3 proc. PKB deficytu rok wcześniej, podał także Eurostat.

Kraje CEE8: Chorwacja, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia.

