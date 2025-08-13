Ten kraj uznano za najszczęśliwszy na świecie. Polska wyprzedziła Francję i Włochy

Warto podkreślić, że raport ONZ jest publikowany co roku. Finlandia tymczasem zajęła pierwszą pozycję w zestawieniu już ósmy rok z rzędu.

Według Jana-Emmanuela De Neve, profesora ekonomii z Uniwersytetu Oksfordzkiego i współautora raportu, Finowie wyróżniają się dobrym stanem zdrowia oraz silnymi więziami społecznymi, a także wysokim poziomem dobrobytu. Bliskość natury również jego zdaniem odgrywa istotną rolę w ich poczuciu satysfakcji z życia.

Z analiz wynika, że mieszkańcy państw skandynawskich – od lat zajmujących czołowe pozycje w zestawieniach – z roku na rok stają się coraz szczęśliwsi. Tymczasem w wielu innych krajach poziom zadowolenia spada, mimo że dochód na mieszkańca może być zbliżony.

Rekordowy wynik Polski

W 2025 roku Polska znalazła się na 26. miejscu rankingu, ustępując m.in. Litwie, Austrii, Słowenii, Czechom, Niemcom i Belize. Wyprzedziła jednak takie kraje jak Francja, Hiszpania, Włochy czy Argentyna.

Choć wynik naszego kraju jest stosunkowo odległy, to i tak jest to najwyższa lokata w historii polskich notowań. Dziesięć lat wcześniej Polska zajmowała dopiero 60 miejsce.

Autorzy raportu wskazali, że na poprawę pozycji kraju największy wpływ miały poczucie dostępności wsparcia ze strony innych oraz poziom PKB per capita – razem odpowiadały one za niemal połowę oceny. Ważne były także długość życia w zdrowiu, poczucie wolności, skłonność do działań dobroczynnych oraz niski poziom korupcji.

Najszczęśliwsze kraje na świecie. Ten czynnik ma kluczowe znaczenie

Za Finlandią uplasowały się kolejno Dania, Islandia i Szwecja, a pierwszą piątkę zamyka Holandia. Badacze podkreślają, że kluczowe znaczenie dla dobrostanu ma zaufanie społeczne i jakość relacji międzyludzkich – większe, niż zwykle się sądzi. W Skandynawii panuje powszechne przekonanie, że nawet zgubiony portfel ma szansę wrócić do właściciela, co wzmacnia poczucie bezpieczeństwa.

De Neve zauważa też, że Finowie nie koncentrują się na gromadzeniu nadmiernych dóbr materialnych, lecz potrafią czerpać radość z tego, co już posiadają. W efekcie wielu z nich ocenia swoje życie na siedem lub osiem punktów w dziesięciostopniowej skali.

