Polska spółka przejmuje niemiecką firmę. Podano kwotę

Nabywcami będą Spyrosoft oraz jego spółka zależna Spyrosoft Solutions (po 50 proc. udziałów). Ostateczna cena za 100 proc. udziałów MD Consulting obejmuje kwotę 1,6 mln euro powiększoną o przewidywaną kwotę ok. 0,2 mln euro jako korekta kapitału pracującego wyliczonego na dzień 1 marca 2026 r.

Obowiązek zapłaty odroczonej płatności

Dodatkowo kupujący będą solidarnie zobowiązani do zapłaty odroczonej płatności (ang. Earnout Payments) w zależności od przychodu i EBITDA osiągniętej przez MD Consulting w roku obrotowym 2026, nie więcej jednak niż 2,7 mln euro.

"Naszą obecność na rynku niemieckim i w całym obszarze DACH rozwijamy od początku istnienia Spyrosoft. W regionie tym osiągamy obecnie około jednej czwartej przychodów Grupy. Akwizycja MD Consulting to okazja do wzmocnienia naszej obecności w całym regionie i to na korzystnych z naszej perspektywy warunkach finansowych. Szczególnie ważna jest dla nas obecność MD Consulting w sektorze publicznym. To obszar, w którym widzimy potencjał naszego rozwoju. Oczywiście, aby w nim znacząco rozwinąć skrzydła, będziemy musieli zwiększyć skalę i zainwestować w rozwój lokalnego zespołu i kompetencji. To wymagający i czasochłonny proces, ale przejęcie MD Consulting jest istotnym krokiem w kierunku realizacji tych celów" – powiedział prezes Konrad Weiske, cytowany w komunikacie.

Tyle zarabia niemiecka firma

Roczne przychody MD Consulting w 2025 r. wyniosły 4,25 mln euro, a zysk netto 0,45 mln euro. Zespół firmy liczy około 30 osób. W portfolio klientów firmy znajdują się m.in podmioty z Grupy Schwarz (jak Lidl Stiftung & Co. KG), AOK (jedna z większych niemieckich kas chorych), Dekra (prywatny instytut certyfikujący), przedsiębiorstwa samorządowe z wielu regionów Niemiec, a także dziesiątki innych podmiotów z sektora publicznego i prywatnego.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. W 2022 r. spółka zadebiutowała na GPW, przenosząc się z rynku NewConnect.

