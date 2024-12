Stagnacja i spadek wynagrodzeń. Takich danych nie było w tej branży od lat

Pandemia znacząco wzmocniła pozycję specjalistów IT na rynku pracy, umożliwiając im uzyskiwanie podwyżek rzędu 20-30 proc. rocznie. Następnie, pracownicy ds. nowych technologii zderzyli się z kilkunastoprocentową inflacją i oczekiwali, że pracodawcy zrekompensują rosnące koszty życia. Inflacja dotknęła jednak również firmy, a recesja wymusiła cięcia budżetowe.

Mimo tego, połowa specjalistów IT otrzymała w ostatnim roku podwyżki, choć tylko w przypadku 1/3 wzrost wynagrodzeń przekroczył 10 proc. Wynagrodzenia prawie 36 proc. badanych pozostały bez zmian, co oznaczało realny spadek wartości – wynika z raportu "Zatrudnij, zaangażuj, zatrzymaj. Rynek pracy IT 2025".

W branży przyzwyczajonej do dwucyfrowych wzrostów, takich danych nie widzieliśmy od lat.

Jakie są nastroje w branży IT?

Przewidywany wzrost wynagrodzeń w polskiej gospodarce w 2025 r. ma wynieść około 7 proc., przy prognozowanej inflacji na poziomie 4,3 proc. W badaniu Awareson 1/3 specjalistów IT spodziewa się utrzymania wynagrodzeń na obecnym poziomie lub ich spadku, podobnie jak w 2024 r. Tylko jedna piąta ankietowanych przewiduje podwyżki przekraczające 10 proc.

Pracodawcy deklarują większą hojność. Podwyżki dla działów IT w 2025 r. planuje 3/4 pracodawców. 46 proc. badanych zapowiada zwiększanie zatrudnienia.

W Polsce, w kolejnych 12 miesiącach, nowe projekty IT planuje 3/4 badanych firm. Jeszcze rok wcześniej spodziewała się ich tylko połowa. Skala inwestycji sugeruje, że to nie tylko odmrażanie wstrzymanych projektów, ale nowe inwestycje.

