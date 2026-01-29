Koalicja Kaczyńskiego z Braunem? Polacy nie mają wątpliwości

Prezes Prawa i Sprawiedliwości pojawił się w niedzielę w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Wziął udział w spotkaniu z wyborcami i działaczami partii w ramach kampanii "Czas Polski. Program Polaków". W wyjątkowo mocnych słowach odniósł się do pojawiających się w przestrzeni publicznej spekulacji omożliwej koalicjiPiS z partią Grzegorza Brauna, Konfederacją Korony Polskiej, po wyborach parlamentarnych w 2027 r.

– To trzeba sobie jasno powiedzieć. Może to was zaskoczy, ale to mój obowiązek jako Polaka i polityka. Żadnych sojuszy z Braunem. Sojusz z nim to jak sojusz z Putinem, poza wszelkimi wątpliwościami. Rozumiem, że on jest sprawnym retorem i trafia w realne emocje i problemy, ale to jest robione w sposób, który kompromituje Polskę straszliwie i wyklucza współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. To zaś oznacza uderzenie w polskie bezpieczeństwo. To by była droga do nieszczęścia Polski, skrajnego nieszczęścia – mówił Kaczyński. – Polska nie jest dziś w stanie samodzielnie, bez silnych sojuszy wojskowych, odstraszyć Rosji. Zanim zbudujemy armię, która sama odstraszy Rosję, minie bardzo dużo czasu – podkreślił.

Respondenci nie wierzą w słowa prezesa PiS

W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano respondentów, czy Jarosław Kaczyński zdecydowałby się na koalicję z Grzegorzem Braunem, gdyby był to jedyny sposób na utworzenie rządu i sprawowanie władzy.

Okazuje się, że zdecydowana większość, bo aż 72 proc. ankietowanych uważa, iż prezes PiS wszedłby w taki układ. Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 42,4 proc. osób, a "raczej tak" 29,6 proc.

Przeciwnego zdania jest łącznie 16,1 proc. ankietowanych, z czego jedynie 4,7 proc. wybrało opcję "zdecydowanie nie". 11,9 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Największą pewność co do pragmatyzmu lidera PiS mają wyborcy koalicji rządzącej (KO, Polska 2050, PSL, Lewica) – aż 88 proc. z nich uważa, że koalicja z Braunem mogłaby dojść do skutku (63 proc. – "zdecydowanie tak", 25 proc. – "raczej tak"). W tej grupie przeciwnego zdania jest jedynie 4 proc. pytanych (4 proc. – "raczej nie", 0 proc. – "zdecydowanie nie), a 8 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć") – opisuje WP.

