Nawrocki lepszy od Dudy? Wyniki sondażu mogą zaskoczyć

„Czy Karol Nawrocki lepiej wykonuje obowiązki głowy państwa od Andrzeja Dudy?” – takie pytanie zadano Polakom w nowym sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”.

36 proc. ankietowanych odpowiedziało, że Karol Nawrocki wykonuje obowiązki głowy państwa tak samo, jak jego poprzednik, Andrzej Duda.

31 proc. Polaków uważa, że prezydent Karol Nawrocki sprawdza się lepiej od byłego prezydenta Andrzeja Dudy.

22 proc. badanych twierdzi, że obowiązki głowy państwa lepiej wykonywał Andrzej Duda.

Ekspert skomentował wyniki sondażu

Dr Sergiusz Trzeciak, ekspert ds. marketingu politycznego, komentując wyniki sondażu, powiedział „Super Expressowi”, że „zdania Polaków są podzielone, ale jednak prezydent Karol Nawrocki wypada lepiej”.

– Głównie dlatego, że on ma poparcie nie tylko PiS, ale też obu Konfederacji. Część ankietowanych postrzega prezydenta Karola Nawrockiego za bardziej niezależnego i bardziej sprawczego, co – jak myślę – może się podobać. Niemniej trudno porównywać prezydenta po 10-letniej kadencji z prezydentem, który został zaprzysiężony kilka miesięcy temu – dodał ekspert.

Karol Nawrocki pełni urząd prezydenta od 6 sierpnia 2025 roku. „Super Express” przypomina, że w tym czasie „wyróżnia się zdecydowanym stylem sprawowania urzędu”. „Często wetuje ustawy rządu (m.in. o mediach, podatkach, ochronie dzieci, zapasach paliw), blokując kluczowe projekty koalicji. Składa własne inicjatywy – o CPK w pierwotnej wersji, zamrożeniu cen energii, wsparciu rodzin. Domaga się realnego wpływu na służby specjalne i wcześniejszego uzgadniania ustaw rządowych. W polityce zagranicznej akcentuje suwerenność i rolę Polski w regionie” – wylicza gazeta.

Badanie wykonano w dniach 26-27 stycznia na próbie 1010 dorosłych Polaków.

