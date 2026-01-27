Polacy ocenili prezydenta. Oto wyniki nowego sondażu

W styczniu 50 proc. badanych w sondażu CBOS dobrze oceniło działalność prezydenta. Negatywną ocenę wystawiło 39 proc. Oznacza to spadek pozytywnych ocen o 1 pkt proc. w stosunku do badania z grudnia 2025 roku. Negatywne oceny pracy prezydenta stanowią wzrost o 5 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem. 12 proc. respondentów nie ma zdania na temat prezydentury Nawrockiego.

Polacy ocenili pracę Sejmu

Z kolei prace Sejmu pozytywnie oceniło 34 proc. ankietowanych. To taki sam wynik, jak w sondażu z grudnia ubiegłego roku. Negatywną opinię o działalności Sejmu ma 51 proc. badanych, co oznacza również, że nie odnotowano zmian względem grudniowego sondażu. Odpowiedzi „trudno powiedzieć” udzieliło 16 proc. badanych, co stanowi wzrost o 1 pkt proc.

Ocena działalności Senatu

W sondażu CBOS zapytano także o działalność Senatu. Pozytywnie wypowiedziało się o 35 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc. w porównaniu z badaniem z grudnia 2025 roku). Negatywnie pracę Senatu oceniło 36 proc. respondentów (również spadek o 1 pkt proc.) Zdania kwestii działalności Senatu nie miało 29 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.).

Badanie zrealizowano w dniach od 8 do 20 stycznia 2026 roku na próbie liczącej 938 osób (w tym: 55,5 proc. metodą CAPI, 26,4 proc. – CATI i 18 proc. – CAWI).

Czytaj też:

Najnowszy ranking zaufania do polityków. Kto zyskuje, a kto traci?Czytaj też:

Kto z PiS na czele rządu? Zapytano o polityków "młodszego pokolenia"