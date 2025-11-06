USA rozważają operację wojskową. "Trump polecił opracowanie planów inwazji"

O sprawie poinformował "New York Times". Sama operacja miałaby zostać wymierzona w dżihadystów oraz grupy terrorystyczne, działające głównie w północnych i wschodnich regionach kraju, gdzie od lat dochodzi do brutalnych ataków na ludność cywilną.

Trzy możliwe scenariusze

Jak donoszą media, Pentagon opracował trzy możliwe scenariusze. Najłagodniejszy przewiduje wsparcie operacyjne i szkoleniowe nigeryjskiej armii oraz wspólne działania przeciwko bojownikom Boko Haram i Prowincji Państwa Islamskiego. Drugi wariant zakłada użycie dronów bojowych do niszczenia baz i konwojów ekstremistów. Realizację tej opcji komplikuje jednak fakt, że USA utraciły dostęp do baz dronów w sąsiednim Nigrze, które obecnie znajdują się pod kontrolą rosyjskich najemników.

Najbardziej rozbudowany scenariusz zakłada rozmieszczenie lotniskowca w Zatoce Gwinejskiej i przeprowadzenie nalotów na cele terrorystyczne na północy Nigerii.

Trump: Jeśli Nigeria nie zareaguje, my zareagujemy

W ostatni weekend prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że zwrócił się do Departamentu Obrony o gotowość do "szybkiej akcji militarnej”" jeśli nigeryjskie władze nie podejmą zdecydowanych działań w obronie chrześcijan. Dzień wcześniej formalnie wpisał Nigerię na listę państw "Szczególnego Zaniepokojenia" w ramach ustawy o wolności religijnej (IRFA). – Przewiduję wiele różnych możliwości – powiedział Trump, sugerując, że USA mogą rozważyć zarówno wysłanie oddziałów, jak i uderzenia powietrzne.

Jednocześnie władze w Abudży oświadczyły w ostatnich dniach, że są gotowe przyjąć wsparcie USA w walce z islamistycznymi bojówkami, o ile nie będzie ono naruszać integralności terytorialnej państwa. Nigeria podkreśla, że jest gotowa współpracować, ale nie zaakceptuje jednostronnej ingerencji amerykańskiego wojska.

Nigeria, najludniejszy kraj Afryki z ponad 200 milionami mieszkańców i ogromną różnorodnością etniczną, od lat zmaga się z działalnością organizacji terrorystycznych, z których najbardziej znane to Boko Haram oraz Prowincja Państwa Islamskiego. Ofiarami ich ataków padają zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie.

