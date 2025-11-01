Trump chce pomóc chrześcijanom prześladowanym przez islamistów. Wskazał kraj

Prezydent Donald Trump ogłosił w piątek, że formalnie uznaje Nigerię za "Kraj Szczególnego Zaniepokojenia" (stosuje się też określenie Szczególnego Zainteresowania. Klasyfikację tę uzasadnił "masową rzezią " chrześcijan dokonywaną tam od lat przez radykalnych islamskich bojowników.

"Chrześcijaństwo w Nigerii stoi w obliczu egzystencjalnego zagrożenia. Tysiące chrześcijan ginie" – napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social. "Za tę masową rzeź odpowiadają radykalni islamiści. Niniejszym mianuję Nigerię ‘KRAJEM SZCZEGÓLNEGO ZAINTERESOWANIA’ – ale to najmniejszy problem" – oznajmił.

Trump nawiązał do przepisów o wolności religijnej z 1998 roku (International Religious Freedom Act, IRFA), które przewidują, że nadanie takiego statusu jako najostrzejszą formę oficjalnego potępienia prześladowań religijnych przez USA. Może ono skutkować sankcjami, ograniczeniem pomocy lub limitami eksportu broni, chyba że zostanie zniesione z powodów bezpieczeństwa narodowego.

Trump: Nie możemy się biernie przyglądać

Organizacje praw człowieka od dłuższego czasu alarmują, że chrześcijanie w Nigerii doświadczają jednej z najpoważniejszych fal przemocy religijnej na świecie. Uzbrojone grupy ekstremistów oraz pasterze Fulani wielokrotnie atakują kościoły i wioski w regionie Środkowego Pasa. Według organizacji monitorujących, do 2025 roku zamordowano ponad 7000 chrześcijan, a tysiące kolejnych zostało porwanych lub zmuszonych do opuszczenia swoich domów.

"Gotowi, chętni i zdolni do ratowania naszej wspaniałej chrześcijańskiej populacji na całym świecie"

Trump odwołał się do tych danych w swoim wpisie: "Kiedy chrześcijanie lub jakakolwiek inna tego typu grupa jest mordowana, tak jak dzieje się to w Nigerii (3100 wobec 4476 na całym świecie), trzeba coś zrobić! Zwracam się do kongresmena Rileya Moore’a, przewodniczącego Toma Cole’a oraz Komisji ds. Budżetu Izby Reprezentantów o natychmiastowe zbadanie tej sprawy i złożenie mi sprawozdania". "Stany Zjednoczone nie mogą biernie przyglądać się takim okrucieństwom, jakie mają miejsce w Nigerii" – dodał. "Jesteśmy gotowi, chętni i zdolni do ratowania naszej wspaniałej chrześcijańskiej populacji na całym świecie!" – zakończył Trump.

Islamskie prześladowania chrześcijan w Nigerii

Organizacja Narodów Zjednoczonych nie wystosowała do tej pory jasnego oświadczenia uznającego masowe ataki za ludobójstwo, choć przyznaje, że sytuacja jest poważna i budzi zaniepokojenie. Rząd Nigerii pośrednio broni islamistów, ponieważ twierdzi, że przemoc wynika z ogólnego kryzysu bezpieczeństwa i nie wynika z prześladowań religijnych. Jednak analitycy zajmujący się tematyką religijną i liderzy religijni podkreślają, że chrześcijanie są atakowani szczególnie ze względu na swoją wiarę.

Decyzja Trumpa jest odpowiedzią na rosnące naciski ze strony amerykańskich środowisk politycznych i religijnych, aby zwiększyć presję na władze Nigerii. Może ona również oznaczać odwrócenie decyzji administracji Bidena, która wcześniej usunęła Nigerię z listy "Krajów Szczególnego Zaniepokojenia".

Możliwe sankcje USA

Jednocześnie senator Republikanów Ted Cruz przedłożył Kongresowi projekt ustawy o odpowiedzialności za wolność religijną w Nigerii, mający nałożyć sankcje na nigeryjskich urzędników odpowiedzialnych za przemoc wobec chrześcijan, egzekwowanie praw o bluźnierstwie lub brak reakcji na działania islamistycznych ekstremistów.

"Chrześcijanie w Nigerii są prześladowani i zabijani za swoją wiarę przez islamskie ugrupowania terrorystyczne. Są zmuszani do podporządkowania się prawu szariatu i ustawom o bluźnierstwie na terenie całej Nigerii" – powiedział Cruz. "Już dawno najwyższy czas nałożyć realne koszty na nigeryjskich urzędników, którzy ułatwiają tego typu działania. Moja ustawa o odpowiedzialności za wolność religijną w Nigerii wykorzystuje nowe i istniejące narzędzia, aby to osiągnąć".

