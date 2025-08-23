Ujawniono skalę prześladowań chrześcijan. Porażające wyniki raportu

Raport obejmuje okres od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r. i wskazuje, że w 50 krajach o najwyższym poziomie zagrożenia żyje ponad 310 mln chrześcijan. W tym czasie zamordowano 4 476 wiernych, 4 744 osoby trafiły do więzień, a niemal 210 tys. chrześcijan zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Odnotowano także ponad 7,6 tys. ataków na kościoły i obiekty chrześcijańskie.

Autorzy raportu zwracają uwagę na rosnące wykorzystanie narzędzi cyfrowej kontroli do represjonowania wiernych, zwłaszcza w Chinach, gdzie stosuje się sztuczną inteligencję i systemy rozpoznawania twarzy. Niepokojąca sytuacja panuje także w Afryce Subsaharyjskiej, szczególnie w regionie Sahelu. W Nigerii islamscy ekstremiści, m.in. Boko Haram, posługują się dronami w poszukiwaniu chrześcijan.

Czy sytuacja się zmienia?

Jednocześnie raport wskazuje na pewne oznaki poprawy. Zmniejszenie przemocy wobec chrześcijan spowodowało, że Indonezja wypadła z listy 50 krajów najbardziej niebezpiecznych, a Kolumbia przesunęła się z 34. na 46. miejsce. W Nikaragui natomiast, mimo utrzymania wysokiego poziomu prześladowań, uwolniono i deportowano biskupa Rolando Álvareza po międzynarodowej presji.

Open Doors podkreśla, że prześladowania dotykają sześciu wymiarów życia chrześcijan: prywatnego, rodzinnego, wspólnotowego, narodowego, kościelnego oraz poprzez bezpośrednią przemoc. Dane w raporcie zostały niezależnie zweryfikowane przez Międzynarodowy Instytut Wolności Religijnej (IIRF).

Dramatyczne doniesienia z Konga

Jak niedawno informowaliśmy, ponad 30 osób zginęło w nocy z soboty 26 na niedzielę 27 lipca w wyniku ataku na kościół katolicki we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Przyznali się do niego rebelianci z tzw. Sojuszniczych Sił Demokratycznych (ADF), powiązanych z Państwem Islamskim. To tylko jeden z wielu przejawów prześladowań chrześcijan.

Czytaj też:

Dlaczego chrześcijaństwo umiera w Ziemi Świętej?Czytaj też:

Obywatele chcą religii w szkole. Ponad pół miliona podpisów