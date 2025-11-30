Tusk podpisał ważne zarządzenie. "Do 28 lutego 2026 roku"
Tusk podpisał ważne zarządzenie. "Do 28 lutego 2026 roku"

Donald Tusk, premier
Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia przedłużające obowiązywanie stopni alarmowych – 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP. Obowiązują one na terenie całej Polski do 28 lutego 2026 roku.

RCB poinformowało za pośrednictwem platformy X, że premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 28 lutego 2026 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych.

Chodzi o 2. stopień zagrożenia BRAVO oraz 2. stopień zagrożenia BRAVO-CRP, obowiązujące na terenie całej Polski oraz 2. stopień zagrożenia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami naszego kraju.

Cztery stopnie alarmowe

Stopnie alarmowe to zwłaszcza sygnał dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. System jest czterostopniowy: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA. Również cztery stopnie obowiązują dla cyberprzestrzeni: ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP i DELTA-CRP.

Po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje zarządzeniem premier, zaś w pilnych przypadkach – minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii szefa ABW.

Stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP. Co oznaczają?

BRAVO wprowadzony zostaje w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

BRAVO-CRP oznacza, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz zwiększona zostaje dyspozycyjność personelu bezpieczeństwa systemów.

Źródło: DoRzeczy.pl / x.com
