Ujawniono listę lotów Tuska i Morawieckiego. Jedna zmiana zwraca uwagę

Wykaz lotów Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego dotyczy tylko lotów samolotami czarterowanymi od LOT.

Gdzie najczęściej lata Donald Tusk?

Dziennik „Fakt”, który przeanalizował odpowiedź na interpelację poselską przekazał, że „od listopada 2023 roku do sierpnia 2025 roku, czyli w okresie urzędowania Donalda Tuska, łączny koszt krajowych lotów czarterowych z wykorzystaniem samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT wyniósł 704 173,33 zł brutto”.

Okazuje się, że w tym okresie, szef rządu odbył 15 krajowych podróży, m.in. do Wrocławia, Krakowa i Rzeszowa. Do Gdańska premier latał zaledwie dwa razy. Część lotów szefa rządu realizowana była z wykorzystaniem wojskowego specjalnego transportu lotniczego. Nie zawsze jest to uwzględnione w podanych kosztach czarterów LOT.

Poza tym Donald Tusk korzysta również z lotów HEAD. Przysługują mu one podczas oficjalnych wizyt krajowych. Tego typu lotów, w których uczestniczył premier i towarzyszące mu osoby, było 13. Najczęściej odbywały się one do Wrocławia, w związku z powodzią w 2024 roku.

Tusk rzadko lata do Gdańska

„Fakt” zwraca uwagę, że premier Donald Tusk praktycznie nie korzysta z lotów do Gdańska. W 2012 roku odbył ich aż 50 lotów. Obecnie – w ciągu 22 miesięcy – odnotowano jedynie dwa takie loty.

Loty Mateusza Morawieckiego

Kancelaria Premiera ujawniła również dane dotyczące lotów byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Dane dotyczą ostatnich dwóch miesięcy jego urzędowania, a więc października i listopada 2023 roku.

Łączny koszt przelotów czarterowych Mateusza Morawieckiego z wykorzystaniem samolotów PLL LOT wyniósł w tym okresie około 439 410,46 zł brutto. Były premier latał w tym czasie m.in do Katowic (skąd startował do Sejmu) oraz do Poznania, Wrocławia i Krakowa.

