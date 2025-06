"Największa w historii inwestycja". Tusk potwierdza

"Umowa podpisana! LOT kupuje 40 nowoczesnych samolotów Airbus A220, z opcją zakupu kolejnych 44. To największa w historii inwestycja polskiego narodowego przewoźnika. Budujemy lidera transportu lotniczego w Europie" – napisał w poniedziałek na portalu X premier Donald Tusk.

LOT kupuje nowe samoloty Airbus A220

Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT) podpisały z Airbusem umowę, w ramach której w latach 2027-2031 pozyskają 40 samolotów typu Airbus A220 w wersjach -100 i -300. Ponadto polski przewoźnik w ramach opcji i prawa zakupu zyska możliwość nabycia kolejnych 44 maszyn tego producenta.

"Wybieramy dziś, z myślą o przyszłości. Samoloty rodziny Airbus A220, które zaczną dołączać do floty PLL LOT od 2027 roku, otwierają nam nowe możliwości rozwoju i wzrostu, które są filarami naszej strategii. Nowoczesne, oszczędne, zaprojektowane z myślą o komforcie naszych pasażerów samoloty pozwolą nam skutecznie konkurować na europejskim niebie, umacniać pozycję preferowanego przewoźnika naszej części Europy i przygotować LOT do roli wiodącej linii lotniczej w Centralnym Porcie Komunikacyjnym" – przekazał w komunikacie prezes Michał Fijoł.

Airbus A220 to nowoczesny, regionalny odrzutowiec mogący, w zależności od wariantu, pomieścić od 100 do 160 pasażerów. Dysponując maksymalnym zasięgiem do 6 700 km umożliwia realizację operacji w ramach całości europejskiej siatki PLL LOT. Nowa generacja samolotów regionalnych przyniesie również istotne korzyści operacyjne i środowiskowe w postaci niższych emisji CO2 i hałasu oraz 25% oszczędności w zużyciu paliwa na pasażera, w porównaniu z poprzednimi generacjami samolotów. Jest to pierwsze, w najnowszej historii narodowego przewoźnika, zamówienie złożone u tego producenta, podano także.

PLL LOT podpisały również umowę na dostawę silników do floty regionalnej. Samoloty Airbus A220 będą napędzane nowoczesnymi silnikami z rodziny PW1500G producenta Pratt&Whitney. Współpraca ta obejmuje nie tylko dostawę zaawansowanych technologicznie jednostek napędowych, ale również współpracę w zakresie optymalizacji eksploatacji floty samolotów regionalnych.

W konfiguracji dla PLL LOT Airbus A220 będzie wyposażony w wyprodukowane w Polsce komfortowe fotele Recaro z szeregiem dodatkowych udogodnień, m.in. z uchwytem na urządzenia mobilne, portami USB-C o mocy 60W dla każdego z pasażerów, umożliwiającymi szybkie ładowanie najpotrzebniejszych akcesoriów w podróży, takich jak telefony komórkowe czy laptopy oraz wygodne uchwyty na kubki. Wnętrze samolotu będzie spójne z kolorystyką i stylem saloników biznesowych i kabin zmodyfikowanych samolotów szerokokadłubowych. Duże schowki bagażowe umożliwią łatwe przechowywanie większej liczby walizek kabinowych, co znacząco przyspieszy boarding, a szersza i wyższa kabina pasażerska, wyposażona w duże okna, zapewni pasażerom poczucie przestrzeni. Na pokładzie A220 dostępny jest też internet.

Polskie Linie Lotnicze LOT to przewoźnik łączący Europę Środkową i Wschodnią ze światem. W ofercie LOT-u są bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Japonii i Korei Południowej. PLL LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie. W 2023 r. miały 10 mln pasażerów.

