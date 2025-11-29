Siemoniak uderza w Nawrockiego. "Obrzydliwe sugestie"

Trwa spór Pałacu Prezydenckiego z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów o nominacje i odznaczenia w służbach specjalnych. Przypomnijmy, że Karol Nawrocki, w odpowiedzi na zablokowanie mu przez Donalda Tuska możliwości spotkania z szefami służb specjalnych, odmówił podpisania awansów oraz odznaczeń dla funkcjonariuszy.

Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, określa Karola Nawrockiego mianem "prezydenta chaosu". "Czego już nie usłyszeliśmy o zablokowaniu nominacji oficerskich w ABW i SKW. Że wezwani szefowie nie przyszli i mają przeprosić. Że trzeba zweryfikować kandydatów na oficerów. Że tam są »reseciarze«. Że są wątpliwości, a potem, że w ogóle »nie rozpatrzył«. To jak nie rozpatrzył, to skąd wątpliwości?" – stwierdził we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Następnie Siemoniak stwierdził, że "obrzydliwe były też bezpodstawne insynuacje jednego z urzędników prezydenta", że służby specjalne angażowały się w kampanię wyborczą. Minister dodał, że nikt nie zgłosił niczego do PKW ani prokuratury. "Ale cóż szkodzi rzucić błotem. Co jeszcze wymyślą brnąc coraz bardziej w absurdalny błąd z blokadą młodych funkcjonariuszy?" – napisał na portalu X.

Spór o awanse na pierwszy stopień oficerski w ABW i SKW

7 listopada premier Donald Tusk na nagraniu opublikowanym na platformie X, zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów SKW i ABW.

W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki, w opublikowanej tego samego dnia na platformie X, przekazał, że premier "podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem RP".

Tomasz Siemoniak przekazał z kolei, że we wtorek do KPRM dotarło pismo z Kancelarii Prezydenta RP, odsyłające wniosek o nominacje na pierwszy stopień oficerski przyszłych oficerów ABW. Tomasz Siemoniak stwierdził, że rozumie to jako ostateczną negatywną odpowiedź i będzie się zastanawiać, co dalej.

O sprawę był pytany w Polsat News Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta. – Pan prezydent Karol Nawrocki nie blokuje nominacji na pierwszy stopień oficerski w służbach specjalnych. (…) Odesłaliśmy te wnioski bez rozpatrzenia ponieważ tak, jak wcześniej pan prezydent mówił, pan prezydent oczekuje na spotkanie z szefami służb specjalnych – powiedział.

