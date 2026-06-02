Chińczycy zdobywają polski rynek. Padł rekord

Instytut powołał się na dane CEPiK. Prognoza IBRM SAMAR na cały 2026 rok pozostaje bez zmian i zakłada rejestrację około 635 tys. samochodów osobowych oraz 75 tys. samochodów dostawczych.

"Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w maju 2026 roku zarejestrowano w Polsce 55 787 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, czyli o 7,42 proc. (+3855 szt.) więcej niż rok wcześniej oraz o 3,61 proc. (-2087 szt.) mniej niż w kwietniu 2026 roku. Dane skumulowane (283 426 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2026 roku o 7,84 proc. (+20 603 szt.)" – czytamy w komunikacie.

Nowy rekord chińskich marek w Polsce

"Udział chińskich producentów samochodów osobowych w polskim rynku wzrósł w maju 2026 roku w porównaniu do kwietnia br. i wyniósł 14,6 proc.; wynik ten oznacza, że w maju padł nowy rekord pod względem udziału marek z Kraju Środka w polskim rynku. Poprzedni (osiągnięty w grudniu 2025 roku) wynosił 14,5 proc." – podano.

W maju 2026 r. zarejestrowano w Polsce 49 590 samochodów osobowych, o 6,34 proc. (+2956 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 4,32 proc. (-2237 szt.) mniej niż w kwietniu br. W 2026 roku w Polsce zarejestrowano dotychczas 253 067 nowych samochodów osobowych, o 7,37 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (+17 368 szt.).

Firmy dominują w zestawieniu

"W maju 2026 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 34,1 proc. Udział firm osiągnął poziom 65,9 proc." – czytamy dalej w materiale.

Z kolei samochodów dostawczych zarejestrowano 6 197, o 17 proc. (+899 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 2,48 proc. (+150 szt.) więcej niż w kwietniu br. W 2026 roku zarejestrowano dotąd łącznie 30 359 aut dostawczych, o 11,9 proc. (+3235 szt.) więcej w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

