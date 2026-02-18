Chińska firma wchodzi do Polski. Zamiesza na rynku samochodów?

"Changan [...] konsekwentnie realizuje strategię długoterminowej obecności na rynku europejskim. Firma, posiadająca ponad 40-letnie doświadczenie w produkcji pojazdów, traktuje wejście na rynek europejski jako kluczowy etap swojego międzynarodowego rozwoju. Kolejnym krokiem jest oficjalne potwierdzenie debiutu marki w Polsce. Wejście Changan na polski rynek, planowane na najbliższe tygodnie, stanowi element długofalowej strategii budowania stabilnej i wiarygodnej pozycji w Europie – opartej na doświadczeniu, autorskich technologiach oraz silnych partnerstwach lokalnych" – czytamy w komunikacie.



"Polska stanowi silny punkt wejścia dla Changan w Europie i naturalnie wpisuje się w nasze podejście 'w Europie, dla Europy'. Rynek liczący 38 mln konsumentów oraz rosnące zainteresowanie pojazdami zelektryfikowanymi i nowymi markami stwarzają wyraźne możliwości rozwoju. W 2025 roku rejestracje chińskich marek osiągnęły poziom blisko 50 tys., co oznacza wzrost rok do roku o niemal 360%. Dziś 'Made in China' to synonim technologii, komfortu i jakości – wartości, które Changan oferuje polskim klientom, opierając się na czterech dekadach doświadczenia w produkcji samochodów oraz 20 latach europejskiego know-how w zakresie designu i inżynierii" – powiedział country director Changan Polska Eyang Wang, cytowany w materiale.

Changan jest obecny na 15 rynkach europejskich i posiada wieloletnie doświadczenie operacyjne w Europie. W 2025 roku Changan wyprodukował 2,9 mln pojazdów, w tym ponad 1 mln samochodów z segmentu nowych źródeł energii. Marka należy do czterech największych producentów samochodów na rynku chińskim.



Marka posiada 42-letnie doświadczenie w produkcji samochodów i ma siedzibę w Chongqing. Dysponuje 14 bazami produkcyjnymi i 39 zakładami na całym świecie, 79 oddziałami i spółkami zależnymi, siecią sprzedaży i serwisu obejmującą 115 krajów i regionów oraz ponad 14 000 punktów sprzedaży globalnie. Firma zatrudnia bezpośrednio ponad 80 000 pracowników i wspiera ponad 1 mln miejsc pracy w całym łańcuchu wartości, podano także.

Portfolio Changan obejmuje marki własne, takie jak Changan i Avatr, a także spółki joint venture, m.in. Changan Ford i Changan Mazda. Od 2001 roku firma konsekwentnie wzmacnia swoją obecność w Europie poprzez centrum designu w Turynie oraz centrum badawczo-rozwojowe w Birmingham. W grudniu 2025 roku skumulowana produkcja i sprzedaż Changan przekroczyła poziom 30 mln egzemplarzy.

