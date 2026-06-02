Polska spółka szuka ratunku. Jest porozumienie

To kolejny krok w procesie stabilizacji finansowej i długoterminowej restrukturyzacji zadłużenia, podkreślono.

Znane banki na liście sygnatariuszy

Porozumienie zostało podpisane z PKO Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim, Erste Bankiem Polskim, CaixaBank, Banco Santander, Erste Factoring, ING Faktoring, Pekao Faktoring, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, które wspólnie ze spółką pracują nad określeniem docelowej długoterminowej struktury finansowania Grupy Azoty, podano.

"Wkraczamy w etap ustaleń dotyczących przyszłości finansowania Grupy Azoty. Wspólnie z instytucjami finansującymi wypracowaliśmy ramy oraz drogę dojścia do wieloletniej umowy finansowania Grupy. Obejmują one m.in. nowy harmonogram spłat zadłużenia oraz planowaną emisję akcji, a tym samym stworzenie przestrzeni do realizacji inwestycji i stopniowego powrotu do rozwoju podstawowego biznesu" – powiedział prezes Marcin Celejewski, cytowany w komunikacie.

Wstępnie uzgodnione warunki term sheet przewidują m.in.: nowy harmonogram spłat zobowiązań finansowych zakładający spłatę 25 proc. finansowania do końca 2030 roku; spłata pozostałej części – 75 proc. – nastąpi w terminie ostatecznej spłaty na podstawie przedstawionego przez Grupę instytucjom finansowym do 30 czerwca 2029 roku raportu dotyczącego sposobu, w jaki Grupa zamierza refinansować zobowiązania przypadające do uregulowania w terminie ostatecznej spłaty, karencję w spłacie rat kapitałowych do 30 czerwca 2027 roku, wdrożenie mechanizmu cash sweep umożliwiającego przeznaczanie części generowanych nadwyżek środków pieniężnych na wcześniejszą redukcję zadłużenia objętego restrukturyzacją, ustanowienie zabezpieczeń na aktywach wybranych Spółek z Grupy Azoty, utrzymanie uzgodnionych parametrów i wskaźników finansowych, przygotowanie oraz przekazywanie instytucjom finansującym materiałów informacyjnych dotyczących procesu reorganizacji i planów inwestycyjnych Grupy Azoty, przeprowadzenie do 31 lipca br. planowanej emisji akcji zgodnie z uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupy Azoty z 13 marca br., wymieniły Azoty.

Grupa Azoty na drugim miejscu w UE

Równolegle Grupa realizuje działania prowadzące do trwałego obniżenia poziomu zadłużenia. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest planowana transakcja dotycząca Grupy Azoty Polyolefins i współpracy z Orlenem, która ma istotnie poprawić sytuację finansową Grupy oraz ograniczyć poziom zadłużenia, podkreślono.

W ocenie zarządu podpisanie term sheet stanowi ważny etap budowy długoterminowej stabilności finansowej Grupy Azoty i zwiększa przewidywalność dalszych działań biznesowych i inwestycyjnych.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,14 mld zł w 2025 r.

