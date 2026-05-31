Listy do redakcji tygodnika "Do Rzeczy"

„Powiedz mi, co jesz”, Dariusz J. Gwiazdowicz, „DRz” nr 20/2026

Szanowna Redakcjo „Do Rzeczy”, uśmiałem się do łez, czytając w tekście prof. Gwiazdowicza o badaniach naukowców zNowej Zelandii, z których wynika, że weganie – z powodu ogromnej ilości błonnika – produkują więcej gazów cieplarnianych niż osoby jedzące mięso! To piękna, naukowa ironia wymierzona w aktywistów, którzy próbują wmówić nam, że jedzenie roślin zbawi świat.