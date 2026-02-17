Cenckiewicz kontra SKW i KPRM. Wiemy, kiedy finał sporu

Sprawą Sławomira Cenckiewicza zajmie się trzyosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego. Będą to: sędzia sprawozdawczyni Tamara Dziełakowska oraz sędziowie Paweł Mierzejewski i Olga Żurawska-Matusiak.

Wyznaczono termin posiedzenia NSA ws. Sławomira Cenckiewicza

Rozprawa, podczas której zostanie rozpatrzona skarga kasacyjna złożona na korzystny dla szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożona przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów została wyznaczona na 15 kwietnia. Posiedzenie będzie miało charakter niejawny.

Cenckiewicz kontra SKW. Spór o dostęp do informacji niejawnych

W lipcu 2024 r. kierowana przez gen. Jarosława Stróżyka Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) odebrała Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do informacji niejawnych. Po skardze Cenckiewicza, 17 czerwca 2025 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę decyzję.

5 sierpnia 2025 r. rzecznik prasowy koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że Kancelaria Premiera wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne od wyroków uchylających cofnięcie Cenckiewiczowi poświadczenia bezpieczeństwa.

Szef BBN i otoczenie prezydenta stoją na stanowisku, że w tej sytuacji Cenckiewicz posiada dostęp do informacji niejawnych. Kancelaria Prezydenta podkreśla, że zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w razie uwzględnienia skargi na akt lub czynność – w tym wypadku na decyzję administracyjną – nie wywołuje ona skutków prawnych do chwili uprawomocnienia się wyroku, chyba że sąd postanowi inaczej.

"W sprawie ministra Sławomira Cenckiewicza Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę Pana ministra na decyzję SKW i KPRM w zakresie odebrania poświadczenia bezpieczeństwa. Zatem oczywistym jest, że decyzje te nie wywołują skutków prawnych" – napisał rzecznik prezydenta.

Przeciwnego zdania są kierownictwo SKW i obóz rządzący.

