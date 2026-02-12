Komunikat po posiedzeniu RBN. Do akcji wkracza ABW

Informację o planowanych działaniach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazał w czwartek rano rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

"Pan Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego nie ma dostępu do informacji niejawnych ze względu na trwające postępowanie sądowoadministracyjne. W związku z tym nie może być dopuszczony w jakimkolwiek trybie (nawet jednorazowej zgody) na posiedzenie, któremu nadano klauzulę niejawności" – napisał w czwartek na platformie X Dobrzyński.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych podkreślił, że lekceważenie prawa oraz próby manipulacji absolutnie nie zmienią stanu faktycznego czyli braku ważnego poświadczenia. "Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podejmie w tej sprawie stosowne czynności" – poinformował.

