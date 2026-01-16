Nowe informacje ws. Cenckiewicza. Rzecznik prezydenta tłumaczy

W czwartek odbyło się spotkanie Karola Nawrockiego z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami służb specjalnych. Tematem rozmów były bezpieczeństwo państwa oraz kwestia nominacji oficerskich.

W spotkaniu nie uczestniczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz. Według rozmówców TVN24, mogło to oznaczać przyznanie przez ludzi prezydenta, że Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych.

Cenckiewicz nieobecny na spotkaniu z szefami służb. Rzecznik prezydenta komentuje

Rafał Leśkiewicz, rzecznik głowy państwa, przekazał w oświadczeniu dla stacji, że jednym z tematów spotkania była sprawa Cenckiewicza i właśnie z tego powodu był on nieobecny.

Jak podkreślił Leśkiewicz, Kancelaria Prezydenta cały czas stoi na stanowisku, że szef BBN posiada dostęp do informacji niejawnych na mocy art. 152 ust. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

"Zgodnie z przywołanym przepisem w razie uwzględnienia skargi na akt lub czynność – w tym wypadku na decyzję administracyjną – nie wywołuje ona skutków prawnych do chwili uprawomocnienia się wyroku, chyba że sąd postanowi inaczej. W sprawie ministra Sławomira Cenckiewicza Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę Pana ministra na decyzję SKW i KPRM w zakresie odebrania poświadczenia bezpieczeństwa. Zatem oczywistym jest, że decyzje te nie wywołują skutków prawnych" -napisał rzecznik prezydenta.

W BNN o przyszłości służb specjalnych

W piątek (16 stycznia) z inicjatywy Cenckiewicza odbyło się spotkanie poświęcone przyszłości służb specjalnych, o czym BBN poinformowało w serwisie X. Wśród gości wymieniono m.in. ministrów z Kancelarii Prezydenta, jego doradców, posłów i europarlamentarzystów, a także byłych szefów służb specjalnych, generałów Wojska Polskiego oraz ekspertów.