Zmienia się sytuacja w Iranie. Protesty ustają

Obawy przed atakiem ze strony Stanów Zjednoczonych zmalały w środę (14 stycznia), kiedy prezydent Donald Trump powiedział, że według jego informacji liczba zabójstw w Iranie spadła.

Sojusznicy USA w Zatoce Perskiej, w tym Arabia Saudyjska i Katar, przeprowadzili w tym tygodniu intensywne rozmowy dyplomatyczne z Waszyngtonem, aby zapobiec amerykańskiemu atakowi na Iran, ostrzegając przed reperkusjami dla całego regionu, które ostatecznie odbiją się na Stanach Zjednoczonych.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała w czwartek (15 stycznia), że władze Iranu wstrzymały 800 egzekucji antyrządowych demonstrantów. Ostrzegła jednocześnie, że "wszystkie opcje pozostają na stole".

Protesty w Iranie ustają. "Od niedzieli panuje spokój"

Z powodu wyłączenia internetu przepływ informacji z Iranu został zablokowany. Mieszkańcy Teheranu, na których powołuje się agencja Reutera, powiedzieli, że od niedzieli (11 stycznia) w stolicy panuje spokój. Dodali, że nad miastem latały drony, ale w czwartek i piątek (15-16 stycznia) nie widzieli żadnych oznak protestów.

Irańsko-kurdyjska grupa obrońców praw człowieka Hengaw poinformowała, że od niedzieli nie odbyły się żadne demonstacje, natomiast sytuacja wciąż jest trudna.

"Nasze niezależne źródła potwierdzają obecność znacznych sił zbrojnych i sił bezpieczeństwa w miastach i miasteczkach, w których wcześniej odbywały się protesty, a także w kilku miejscach, w których nie doszło do większych demonstracji" – napisał Hengaw w komentarzu dla Reutersa.

Co najmniej 2,5 tys. zabitych

Liczba ofiar śmiertelnych, o której poinformowała amerykańska organizacja obrońców praw człowieka HRANA, wynosi obecnie 2677 osób, w tym 2478 protestujących i 163 osoby zidentyfikowane jako powiązane z rządem.

Rzeczywisty bilans ofiar nie jest znany. Niektóre źródła podają liczbę ponad 20 tys. ofiar.

Protesty w Iranie wybuchły pod koniec grudnia ub.r. z powodu kryzysu gospodarczego, po czym przekształciły się w największe antyrządowe wystąpienia od czasu rewolucji islamskiej w 1979 r.

