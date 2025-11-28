"To oczywista nieprawda!". Poseł Konfederacji broni Nawrockiego

W czwartek prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę podnoszącą stawkę podatku dochodowego od banków. Oznacza to, że w 2026 roku wyniesie on 30 proc., 26 proc. w 2027 roku oraz i 23 proc. od 2028 roku.

Podatek bankowy. Wipler broni Nawrockiego

W obronie prezydenta Karola Nawrockiego stanął poseł Konfederacji Przemysław Wipler.

„Czytam w różnych miejscach, że »Prezydent po 189 dniach złamał obietnicę złożoną Mentzenowi i Polakom, że nie podniesie podatków!«. To oczywista nieprawda!” – podkreślił.

Przemysław Wipler przypomniał, że w tzw. deklaracji toruńskiej możemy przeczytać dokładne brzmienie punktu pierwszego: „Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków”.

„To oznacza osoby fizyczne, nie korporacje. Więc nie dotyczy CIT dla banków. Chociaż pośrednio odczują to różne grupy interesariuszy, działania prezydenta Karola Nawrockiego są zgodne z tzw. deklaracją toruńską podpisaną ze Sławomirem Mentzenem” – zauważył poseł Konfederacji.

Deklaracja toruńska. Nawrocki podpisał ją z Mentzenem

Przed drugą turą wyborów prezydenckich Sławomir Mentzen, który w wyborach był trzeci, spotkał się zarówno z Karolem Nawrockim, jak i Rafałem Trzaskowskim. Rozmowy z nimi były transmitowane w internecie. Sławomir Mentzen zaproponował obu kandydatom na prezydenta RP podpisanie tzw. deklaracji toruńskiej. Podpisał ją tylko Karol Nawrocki.

Deklaracja toruńska zawierała osiem punktów:

Nie podpisz ę żadnej ustawy kt óra podnosi istniej ące podatki, składki, opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polak ów. Nie podpisz ę żadnej ustawy ograniczającej obr ót gotówkowy i b ędę stał na straży polskiego złotego. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania pogląd ów zgodnych z polsk ą konstytucją. Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy. Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polak ów do broni. Nie zgodz ę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organ ów Unii Europejskiej. Nie podpisz ę ratyfikacji żadnych nowych traktat ów unijnych os łabiających rolę Polski np. poprzez osłabienie siły głosu lub odebranie prawa weta.

