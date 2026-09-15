Trybunał Stanu dla Ziobry. Nieoficjalnie: Ma zniknąć kluczowy zarzut stawiany politykowi

W połowie kwietnia tego roku grupa polityków Koalicji Obywatelskiej poinformowała o złożeniu do Sejmu wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Pismo zawierało łącznie 51 zarzutów, w tym "25 dotyczących popełnienia deliktów konstytucyjnych oraz 26 związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstw pospolitych". Jak się jednak okazuje, po kilkumiesięcznej analizie prawniczej, autorzy wniosku najprawdopodobniej będą musieli usunąć z niego najpoważniejszy zarzut stawiany politykowi PiS – udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Jak donosi rozgłośnia, sejmowa komisja odpowiedzialności konstytucyjnej zamówiła ekspertyzę, z której wynika, że wątpliwości wobec tego zarzutu są uzasadnione. Opinię otrzymał także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Według przepisów, wniosek o TS dla Ziobry musi trafić do marszałka do jutra. Inaczej konieczne będzie ponowne rozpoczęcie całej procedury. RMF FM stwierdza, że pismo trafi do Czarzastego w terminie.

Przypomnijmy, że przygotowany przez polityków KO wniosek ma 250 stron, zawiera 117 dowodów i przewiduje przesłuchanie 68 osób przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

Sprawa Ziobry

Zbigniew Ziobro, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, ogłosił w maju, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana uzyskał azyl polityczny.

Według ustaleń prokuratury, Ziobro wyleciał do USA z Mediolanu, a na terytorium Stanów wjechał posługując się wizą dziennikarską. Wcześniej TV Republika podała, że były szef MS został jej komentatorem politycznym w Ameryce.

Prokuratura informowała 27 lipca o skierowaniu do Stanów Zjednoczonych wniosku o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Według ustaleń RMF FM dokument został jednak przekazany stronie amerykańskiej dopiero 25 sierpnia.

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