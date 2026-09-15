Ostra wymiana Szłapki i Ziobry. "Nie ośmieszaj się, tchórzu"

Między rzecznikiem rządu Adamem Szłapką a byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą doszło do ostrej wymiany zdań w serwisie X. Spór dotyczy afery wokół Zondacrypto oraz przepływów finansowych związanych z Przemysławem Kralem.

Szłapka, komentując wcześniejszy wpis Ziobry, wytknął politykowi PiS związki z fundacją, która miała otrzymać pół miliona złotych.

"Szczyt bezczelności. Pół miliona trafiło do jego fundacji. Jest wiceprezesem PiS. To jest ich brudny interes" – napisał rzecznik rządu, dodając hashtag "KryptoAferaPiS".

Ziobro odpowiada Szłapce

Na wpis zareagował Ziobro. Były minister sprawiedliwości rozpoczął odpowiedź od przysłowia: "Uderz w stół, a nożyce się odezwą". Ziobro zażądał informacji o pieniądzach, które firma Krala miała przekazać w związku z Kongresem Impact, na którym występowali m.in. Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Powiedz lepiej, ile ukradzionych inwestorom pieniędzy firma Krala zapłaciła za waszą imprezę w kampanii do europarlamentu – z Tuskiem i von der Leyen. Podaj Polakom kwotę, którą twój szef tak bardzo chciałby przed nimi ukryć" – napisał poseł PiS.

Polityk PiS przekonywał również, że nie pyta o pieniądze związane z jego fundacją, ponieważ – jak twierdzi – te można znaleźć w publicznych sprawozdaniach. Pytał natomiast o przelewy na Kongres. Ziobro odniósł się także do śledztwa dotyczącego Zondacrypto. Zarzucił prokuraturze podległej obecnej władzy, że w kwietniu 2024 r. umorzyła postępowanie w tej sprawie. Według jego relacji dziewięć dni później firma została sponsorem Kongresu, na którym występowali Tusk i von der Leyen.

"To, że pieniądze mafii – jak dziś sami mówicie – Tuskowi nie śmierdziały, nikogo nie dziwi. Ale o jedno zapytam: wasz zaufany prokurator ukręca łeb śledztwu w sprawie złodziejstwa w ZondaCrypto. Pod nosem Bodnara. Dziewięć dni później Zonda sponsoruje Kongres, na którym w rolach głównych występują Tusk i von der Leyen. I liczycie, że Polacy uwierzą, że to tylko przypadek? Naprawdę?" – napisał Ziobro.

Są to zarzuty i interpretacja przedstawiona przez byłego ministra sprawiedliwości. Sam wpis nie przedstawia dowodów na istnienie związku pomiędzy decyzją prokuratury a późniejszym sponsoringiem wydarzenia.

Szłapka: Nie ośmieszaj się

Ziobro zapewnił ponadto, że fundacje, na które Kral miał przekazywać pieniądze, składają sprawozdania i podlegają kontroli odpowiednich organów. Stwierdził też, że żadna z nich nie przyjęłaby pieniędzy, gdyby wiedziała, kim jest ich darczyńca. "I co najważniejsze, to nie fundacje umarzają śledztwa. To zrobiła wasza prokuratura" – podsumował.

Szłapka odpowiedział na ten wpis wyjątkowo ostro. "Nie ośmieszaj się, tchórzu. Pół miliona dla twojej fundacji. Zonda na ustach twoich kolegów z PiS na CPAC. A ty? Nie dotarłeś. Byłeś zajęty ucieczką przed polskim wymiarem sprawiedliwości" – napisał rzecznik rządu.

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