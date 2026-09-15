Szłapka: Czekamy na ruch ze strony prezydenta
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Opinie

Szłapka: Czekamy na ruch ze strony prezydenta

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Rzecznik rządu Adam Szłapka
Rzecznik rządu Adam Szłapka Źródło: Flickr / Kancelaria Premiera
Już drugi raz rząd przyjął ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych (...) czekamy na ruch ze strony pana prezydenta – przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.

W tym tygodniu wszystkie ceny paliwa mogą zdrożeć. Za Pb95 zapłacimy maksymalnie 7,99 zł za litr, a za diesla – od 8,94 zł do nawet 9,07 zł za litr. Zdaniem analityków serwisu e-petrol stacje paliw wkraczają w czas bezprecedensowych podwyżek cen.

W minioną środę litr oleju napędowego kosztował na polskich stacjach benzynowych średnio 8,75 zł, czyli o 36 gr więcej, niż tydzień wcześniej. Analitycy e-petrol.pl podkreślają, że zarejestrowana w środę średnia cena diesla jest najwyższą w historii notowań portalu.

Szłapka: To ta sama ustawa

Odpowiedzią rządu na tę sytuację jest projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów energetycznych. Ustawy, którą już raz zawetował prezydent Karol Nawrocki. Jak jednak przekazał we wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka, projekt ponownie zostanie złożony do Sejmu.

Rząd konsekwentnie uważa, że […] związane z bardzo trudną sytuacją geopolityczną wyjątkowo wysokie zyski koncernów paliwowych, te koncerny powinny podzielić się zyskami z obywatelami, ze społeczeństwem i powinny być dodatkowo opodatkowane. Dlatego po raz kolejny, już drugi raz rząd przyjął ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych – przekazał.

Szłapka przyznał, że obecna ustawa to "w zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez prezydenta Karola Nawrockiego". Rzecznik stwierdził również, że obecnie "argumenty docierają do Pałacu: i te bardzo wysokie ceny paliw, i te też słuszne pretensje ze strony obywateli, że te ceny są bardzo wysokie".

W związku z tym ta ustawa myślę, że w trybie pilnym trafi na posiedzenie Sejmu. Myślę, że szybko zostanie przegłosowana przez Sejm i trafi na biurko Karola Nawrockiego. Zgodnie z zapowiedzią pana premiera, jeśli ta ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, rząd będzie miał szansę powrócić i powróci do projektu Ceny Paliw Niżej w odpowiednim sformatowaniu. Także czekamy na ruch ze strony pana prezydenta – podkreślił Szłapka.

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Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: 300polityka.pl
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