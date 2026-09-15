Szłapka: Czekamy na ruch ze strony prezydenta

W tym tygodniu wszystkie ceny paliwa mogą zdrożeć. Za Pb95 zapłacimy maksymalnie 7,99 zł za litr, a za diesla – od 8,94 zł do nawet 9,07 zł za litr. Zdaniem analityków serwisu e-petrol stacje paliw wkraczają w czas bezprecedensowych podwyżek cen.

W minioną środę litr oleju napędowego kosztował na polskich stacjach benzynowych średnio 8,75 zł, czyli o 36 gr więcej, niż tydzień wcześniej. Analitycy e-petrol.pl podkreślają, że zarejestrowana w środę średnia cena diesla jest najwyższą w historii notowań portalu.

Szłapka: To ta sama ustawa

Odpowiedzią rządu na tę sytuację jest projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów energetycznych. Ustawy, którą już raz zawetował prezydent Karol Nawrocki. Jak jednak przekazał we wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka, projekt ponownie zostanie złożony do Sejmu.

– Rząd konsekwentnie uważa, że […] związane z bardzo trudną sytuacją geopolityczną wyjątkowo wysokie zyski koncernów paliwowych, te koncerny powinny podzielić się zyskami z obywatelami, ze społeczeństwem i powinny być dodatkowo opodatkowane. Dlatego po raz kolejny, już drugi raz rząd przyjął ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych – przekazał.

Szłapka przyznał, że obecna ustawa to "w zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez prezydenta Karola Nawrockiego". Rzecznik stwierdził również, że obecnie "argumenty docierają do Pałacu: i te bardzo wysokie ceny paliw, i te też słuszne pretensje ze strony obywateli, że te ceny są bardzo wysokie".

– W związku z tym ta ustawa myślę, że w trybie pilnym trafi na posiedzenie Sejmu. Myślę, że szybko zostanie przegłosowana przez Sejm i trafi na biurko Karola Nawrockiego. Zgodnie z zapowiedzią pana premiera, jeśli ta ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, rząd będzie miał szansę powrócić i powróci do projektu Ceny Paliw Niżej w odpowiednim sformatowaniu. Także czekamy na ruch ze strony pana prezydenta – podkreślił Szłapka.



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