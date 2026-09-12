Rarytasy Szłapki

ĆWIERKOT I wtedy na mównicę wszedł Szłapka, Szłapka Adam (lat 42 rocznikowo, w grudniu kończy), rzecznik prasowy Tuska, Tuska Donalda (dajmy spokój z wiekiem, no dobra 69 lat, jak już koniecznie chcą państwo wiedzieć), i zaczął mówić.
I wszyscy wiedzieli, że nadciąga nieszczęście. Stop. I nadciągnęło. Stop. W jednej wypowiedzi ów skromny człowiek (chodzi mi tu o inteligencję) zawarł kilka rarytasów. Stop. Wypowiadając się o tzw. zondaaferze i Przemysławie Kralu, rzekł, że Kral jest oskarżony, a nie jest, gdyż nie ma aktu oskarżenia, o rany! Stop.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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