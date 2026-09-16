"Zatrzymać szaleństwo". Czarnek przypomina ważny postulat

Po orędziu von der Leyen poseł PiS i kandydat tego ugrupowania na stanowisko premiera Przemysław Czarnek powtórzył postulat, by Polska przestała płacić narzucony przez Komisję Europejską podatek klimatyczny.

Żądanie wycofania Polski z unijnego systemu ETS od dawna zgłaszają także Konfederacja Wolność i Niepodległość Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka i Konfederacja Korony Polskiej kierowana przez Grzegorza Brauna.

Czarnek: Zatrzymać to szaleństwo. Czas wyjść z ETS

"Musimy zatrzymać szaleństwo klimatyczne UE – czas wyjść z ETS! Nasz projekt ustawy w tej sprawie został już złożony do Sejmu" – przypomniał parlamentarzysta.

"Ursula von der Leyen podczas dzisiejszego State of the Union zapowiedziała, że unijna polityka klimatyczna będzie prowadzona w niezmienionej formie. Oznacza to, że wszystkie «zielone» patologie niszczące gospodarkę w UE będą kontynuowane" – podkreślił Czarnek.

"Mieszkańcy Unii, w tym Polacy, będą cierpieć i ubożeć w imię klimatycznego szaleństwa" – ostrzegł po raz kolejny.

Orędzie von der Leyen. Ideologia klimatyczna zostaje w centrum UE

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wystąpiła w Strasburgu z corocznym orędziem o stanie Unii Europejskiej. Podczas przemówienia przed Parlamentem Europejskim podsumowała najważniejsze działania i osiągnięcia UE oraz przedstawiła priorytety na kolejny rok.

Szefowa KE zapowiedziała między innymi utworzenie "Europejskiej Rady Bezpieczeństwa" wzorowanej na Traktacie o NATO. Niemka opowiadała też o kolejnych szykowanych przedsięwzięciach w zakresie tzw. "walki o klimat". Unijny establishment chce stworzyć sojusz na rzecz ubezpieczeń klimatycznych.

Dzień wcześniej także przewodnicząca Parlamentu Europejskiego maltańska socjalistka Roberta Metsola zapowiedziała intensyfikację "na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu". Nie kryła, że Bruksela zamierza dostosować pod ten cel projektowany właśnie unijny budżet.

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