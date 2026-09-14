Sala w PE otrzyma imię Jana III Sobieskiego. Jaki: Uratował Europę przed islamizacją

We wtorek Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się uroczystość nadania sali imienia króla Jana III Sobieskiego.

Sala w Parlamencie Europejskim otrzyma imię króla Jana III Sobieskiego

Patryk Jaki, europoseł PiS, w rozmowie z DoRzeczy.pl wyjaśnił, że sala, która od wtorku będzie nosić imię króla Jana III Sobieskiego, to sala na głównym piętrze Parlamentu Europejskiego.

– Musimy pamiętać, że w tym miejscu znaków Polski nie ma zbyt wielu, a przecież w Parlamencie Europejskim na głównym piętrze odbywają się najważniejsze wydarzenia na świecie. To tutaj przyjmowani są światowi liderzy, odbywają się szczyty i spotkania. Oprócz tego Parlament Europejski ma specjalny budżet na to, żeby przyjeżdżała tu młodzież, aby pokazywać jej, jaka jest Unia Europejska. Teraz będą mieć też okazję zobaczyć naszego króla wielkiej Rzeczpospolitej, czyli Jana III Sobieskiego – podkreślił.

Europosłowie PiS zabiegali o to od lat

Patryk Jaki zwrócił uwagę, że europarlamentarzyści PiS walczyli od lat o to, aby sali w Parlamencie Europejskim nadać imię króla Jana III Sobieskiego.

– Od lat o to wnioskowaliśmy, prosiliśmy, dyskutowaliśmy, żeby taki znak Polski był jednak w Parlamencie Europejskim – dodał.

Podkreślił, że "Polska jest jednak ważną częścią wspólnoty". – Mnie szczególnie chodziło o znak I Rzeczpospolitej. To było bardzo istotne, bo do tej pory takich znaków nie było w ogóle – zauważył.

Jaki: I Rzeczpospolita odegrała kluczową rolę w historii Europy

Europoseł PiS podkreślił, że "I Rzeczpospolita odegrała kluczową rolę w historii Europy".

– Polska była wymazywana ze względu na to, że w czasach, kiedy rozwijał się druk, to Polski nie było na mapie świata. Siłą rzeczy więc jej osiągnięcia były wymazywane – szczególnie te I Rzeczpospolitej. To nasze zadanie, kolejnego pokolenia, aby to pokazywać – mówił.

Jan III Sobieski uratował Europę przed islamizacją

Patryk Jaki zwrócił uwagę na to, jak ważną rolę odegrała Polska w historii Europy.

– Jan III Sobieski jest tego wyjątkowym przykładem, dlatego, że jest to osoba, która uratowała Europę przed islamizacją. Być może w ogóle dzisiaj Europa byłaby całkiem inna, bo byłaby już od dawna całkowicie islamska, tak jak to się stało z Konstantynopolem, gdyby nie Jan III Sobieski. Odsiecz króla była absolutnie jedną z kluczowych bitw w historii Europy. W momencie, kiedy otworzymy salę jego imienia, na pewno wielu ludzi się o tym dowie – podkreślił.

Europoseł zauważył, że nie bez znaczenia jest również to, że europarlamentarzystom PiS teraz na tym zależało.

– Dlatego, że Europa znów musi walczyć z islamizacją. Fakt, że taki symbol znajdzie się w Parlamencie Europejskim, ma też drugi wymiar – aktualny – dodał.

Ponadto Patryk Jaki zwrócił uwagę, że termin otwarcia sali Jana III Sobieskiego jest również szczególny, ponieważ szczególny kilka dni temu obchodziliśmy 343. rocznicę bitwy pod Wiedniem.

Patryk Jaki podkreślił, że zabiegał o otwarcie sali imienia Jana III Sobieskiego jako przewodniczący grupy EKR i delegacji Prawa i Sprawiedliwości.

– To pokazuje też różnicę między nami, a innymi polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego. My nie tylko gadamy, tylko po prostu zrobiliśmy coś ważnego dla Polski – coś, co zostanie przecież na zawsze – wskazał.

Europoseł PiS powiedział też, że na wtorkowej uroczystości obecna będzie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Roberta Metsola.

– Zaprosiliśmy też wielu dziennikarzy z Polski i wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego. Myślę, że wszyscy przyjdą. Na uroczystości będzie też husaria. Parlament Europejski będzie miał okazję, żeby zastanowić się nad tym, co było w tym wojsku, które dokonało tego osiągnięcia, czyli uratowało Europę w XVII wieku – dodał.

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