Sala w Parlamencie Europejskim otrzyma imię Jana III Sobieskiego. "Wiele lat starań"

"Dziś w rocznice Bitwy Wiedeńskiej, po wielu latach starań udało się❗️ Sala na głównym piętrze Parlamentu Europejskiego w Strasburgu otrzyma imię polskiego króla wielkiej Rzeczypospolitej Jana III Sobieskiego. Oficjalna uroczystość w Strasburgu już w najbliższy wtorek" – napisał na X europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki.

Jaki: Król, który zatrzymał islamizację

Europoseł zamieścił film, w którym pokazuje film z informacją o decyzji dotyczącej nazwy sali.

– Popatrzcie, otrzymałem właśnie list od przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Właśnie go otworzę. Słuchajcie, to jest fantastyczna wiadomość. To znaczy, po latach naszych starań udało nam się. Będziemy mieć na głównym piętrze Parlamentu Europejskiego w Strasburgu salę, uwaga, króla Jana III Sobieskiego. Polskiego króla wielkiej Rzeczpospolitej – mówił.

Polityk podkreślił, że Sobieski był władcą, który zatrzymał "pochód islamizacji Europy". – Zobaczcie, jaki to będzie ważny symbol w tych czasach, w czasach, kiedy islamizacja znów agresywnie, drapieżnie, próbuje dostać się do Europy. Skutecznie czasem dostaje się do Europy. Więc to będzie dobry sygnał, dobry symbol. I co najważniejsze, ten polski znak zostanie już na zawsze. Parlament Europejski ma specjalny budżet, który, to jest świadoma polityka, który ściąga tysiące, setki tysięcy dzieci na wycieczki do Parlamentu Europejskiego, żeby go oglądały i zawsze już zobaczą polskiego króla, króla Rzeczpospolitej – mówił.

Jak dodał, dzieci na wycieczkach po zobaczeniu tablicy mogą zadać sobie pytanie, co takiego ważnego w historii Europy zrobił Sobieski, że zasłużył na taki zaszczyt. – Co zrobił? Zatrzymał islamizację, czyli coś, co musimy zrobić dzisiaj. I to jest, słuchajcie, to jest po prostu dobrze spełniony obowiązek dla Rzeczpospolitej. Jestem z tego dumny, że po latach starań, nie tylko gadanie, tak jak wielu polityków robi, ale coś konkretnego udało się zrobić dla Polski – podkreślił europoseł.

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