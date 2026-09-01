W Wiedniu większość uczniów to już muzułmanie. Kanclerz: Chcę, aby stali się demokratami

Stocker zamieścił wpis w mediach społecznościowych. "W wiedeńskich szkołach mamy już względną większość uczennic i uczniów muzułmańskich" – poinformował.

Kanclerza Austrii najbardziej w tej sytuacji interesuje jednak kwestia... demokracji oraz tego jakie wartości przyjmą uczniowie.

"Decydujące pytanie brzmi jednak: czy z tych uczennic i uczniów wyrosną demokraci, którzy zaakceptują, będą przestrzegać naszej porządku prawnego i będą współżyć z naszym społeczeństwem? Czy też staną się islamistami pod wpływem politycznym? Chcę, aby stali się demokratami" – napisał Stocker.

Muzułmanie zdobywają Austrię

Obecnie około 39 proc. uczniów to muzułmanie, około 36 proc. chrześcijanie, a mniej więcej jedna czwarta nie deklaruje żadnej religii. Jednocześnie 44 proc. uczniów nie uczestniczy w szkolnych lekcjach religii. Zmiany te są związane przede wszystkim z długoterminowymi przemianami demograficznymi i migracją, a Wiedeń jest głównym miejscem osiedlania się imigrantów w Austrii.

Większość muzułmańskiej młodzieży uważa się za religijną, a w niektórych środowiskach widoczne są bardziej konserwatywne lub radykalne postawy. Ich źródeł nie należy jednak szukać wyłącznie w religii — znaczenie mają również sytuacja rodzinna, poziom wykształcenia, integracja społeczna, warunki życia i wpływ mediów.

Chrześcijanie celem ataków

Jak wynika z "Raportu o sytuacji w zakresie przestępstw z nienawiści", w Austrii w 2025 r. liczba przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec chrześcijan wzrosła o 29 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dokument opublikowało Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (BMI). Policja odnotowała 133 przypadki przestępstw o motywie antychrześcijańskim.

Najczęściej były to poważne uszkodzenia mienia (29 przypadków) oraz groźby z użyciem przemocy (24). Raport wymienia także przestępstwa związane z organizacjami terrorystycznymi, poważne kradzieże i uszkodzenia ciała.

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