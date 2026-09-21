Niemiecki dziennikarz: W Polsce neonaziści polują na Ukraińców

"Sami Polacy nazywają to »brązową falą«. Neonaziści, chuligani i skrajna prawica w ich kraju coraz bardziej otwarcie podżegają przeciwko Ukraińcom. Napięta atmosfera coraz częściej przeradza się w przemoc: u naszego sąsiada mnożą się ataki na uchodźców, którzy uciekli przed wojną Putina” – uważa Biermann.

Przejawem "neonazizmu" w Polsce ma być pobicie ukraińskiej pary. Do incydentu doszło we Wrocławiu, gdy trójka mężczyzn usłyszała wschodni akcent kobiety.

Biermann argumentuje, że w pierwszym półroczu 2026 policja otrzymała 180 zgłoszeń dotyczących przestępstw wobec Ukraińców, co stanowiło wzrost o 30 proc. rok do roku. Dziennikarz "Bilda" twierdzi ponadto, że liczba niezgłoszonych przypadków "pewnie jest wysoka".

Na poparcie swej "neonazistowskiej" teorii gazeta cytuje polskiego pisarza i reżysera Przemysława Wojcieszka, który uważa, że jeżeli "skrajna prawica" dojdzie do władzy, to "zrobi obrzydliwe rzeczy z Ukraińcami – i wyjdzie z UE".

Dopłaty do emerytur. Jest projekt ustawy wycofującej uprzywilejowanie obcokrajowców

Emerytury w Polsce nie zawsze są wypłacane obywatelom Ukrainy proporcjonalnie do ich czasu pracy w Polsce. Państwo polskie dopłaca, by była to wysokość polskiej minimalnej emerytury. Wystarczy, że osoba z Ukrainy wypracowała w Polsce jedną ZUS-owską składkę.

W 2024 roku odpowiedzi na interwencję posła Grzegorza Płaczka fakt ten potwierdził ZUS. Polska instytucja wyrównuje minimalne emerytury obywateli Ukrainy pracujących w Polsce, by ich świadczenia osiągały polski poziom gwarantowany prawem.

Politycy Konfederacji zgłosili projekt ustawy niwelujący uprzywilejowanie obcokrajowców. Proponowany akt zakłada m.in, że aby ubiegać się w Polsce o wyrównanie do minimalnej emerytury obcokrajowcy będą musieli wylegitymować się odprowadzeniem składek do polskiego systemu emerytalnego odpowiadającym mniej więcej 10 latom okresów składkowych. Ustawa ma też wprowadzić przepis przejściowy, by złożone już wniosku do ZUS o dopłaty – których jest mnóstwo – zostały rozpatrzone na nowych warunkach.

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