Szokujące doniesienia. Weterani z Azow otwierają placówkę w Warszawie

Ukraińska organizacja "Weterański Korpus" zapowiedziała na swoich mediach społecznościowych uruchomienie placówki w Warszawie. Informacja na razie nie pojawiła się szerzej w mediach, a powinna. Dlaczego? O sprawie napisał portal "Kresy 24".

Ukraińcy z Azow otwierają placówkę w Warszawie

Na oficjalnym profilu organizacji na Facebooku napisano "Korpus Weteranów – teraz także w Warszawie". Otwarcie ma nastąpić dziś – 19 września podczas wydarzenia UA FEST przy ul. Obrzeżnej 7 na Mokotowie.

Jak pisze "Kresy 24" "Korpus Weteranów" to organizacja skupiającą wojskowych, weteranów, członków rodzin poległych oraz osoby związane ze środowiskiem sił zbrojnych Ukrainy. Jej zadania to pomoc prawna, psychologiczna, a także zawodowa i wspawanie rodzin oraz reintegracja byłych żołnierzy.

Według oficjalnego komunikatu Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej organizacja została utworzona przez 3. Korpus Armijny Sił Zbrojnych Ukrainy. Na czele "Korpusu Weteranów" stoi Jan Kliszajew.

Problem w tym, że 3. Korpus Armijny powstał na bazie 3. Samodzielnej Brygady Szturmowej i jest dowodzony przez Andrija Biłeckiego. Ośrodek Studiów Wschodnich wskazał, że zarówno 3. Korpus Armijny, jak i 1. Korpus "Azow" wywodzą się z ruchu azowskiego, którego początki sięgają utworzonego w 2014 roku batalionu "Azow".

"Korpus Weteranów"

Członkowie "Korpusu Weteranów" nie kryją genezy ugrupowania. W materiałach organizacji pojawiało się zestawienie kolejnych etapów działalności środowiska Biłeckiego: od "Patrioci Ukrainy", przez "Azow", po 3. Brygadę Szturmową i 3. Korpus Armijny.

Na oficjalnej stronie organizacji można przeczytać, że, jednym z jej celów jest przygotowywanie weteranów do działalności gospodarczej, społecznej i publicznej.

Warszawska placówka, jak wspomnieliśmy, ma działać w przestrzeni UA HUB przy ul. Obrzeżnej 7. Sam UA HUB prezentuje się jako centrum służące ukraińskiej społeczności na terytorium polskim.

"Wołyńska Duma". "Kolejne miejsce by zbierać pieniądze od Polaków"

"Więc Azow otwiera dziś swój własny przyczółek w Warszawie – napisała ukraińska historyk Marta Hawryszko. – "Rzekomo osoby związane ze środowiskiem oskarżonym o gloryfikację OUN i UPA, odpowiedzialnym za mordowanie polskich kobiet i dzieci; produkującym naszywkę «Wołyńska Duma» w środku już i tak toksycznego polskiego-ukraińskiego sporu historycznego; rozpowszechniającym naszywki i mapy «Wielkiej Ukrainy», które sięgają obecnego terytorium Polski; oraz wychwalającym Dywizję Waffen-SS Galizien — związaną z pacyfikacją Huty Pieniackiej i innych polskich wsi — będą teraz miały kolejne miejsce, by zbierać pieniądze od Polaków" – dodała.

"Pomnik historycznego masochizmu"

"Trzeba się zastanowić: kto to zatwierdził? Kto za tym lobbował? I być może najciekawsze: jak długo dokładnie ten uroczy mały pomnik historycznego masochizmu będzie działał w sercu Polski?” – zapytała Marta Hawryszko.

Czytaj też:

"Czemu nie obalicie reżimu?". Ukraińska historyk wskazuje filary władzy Zełenskiego Czytaj też:

Rząd znów przekaże Ukrainie drogi i deficytowy sprzęt. "To rodzaj zdrady stanu"