Mieszkasz w bloku? W życie wchodzą ważne przepisy

Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii mają zwiększyć komfort mieszkańców nowych budynków wielorodzinnych. Jednym z problemów, które mają rozwiązać nowe regulacje, jest brak prywatności na sąsiadujących ze sobą balkonach.

Dotychczas stosowane rozwiązania nie zawsze skutecznie oddzielały mieszkańców. Zdarzało się, że pomiędzy balkonami montowano niskie lub ażurowe ścianki, przez które bez większego problemu można było zobaczyć, co dzieje się u sąsiada. Od 20 września ma się to zmienić.

Pełna przegroda między balkonami

Nowe wymagania dokładnie określają, jak powinna wyglądać przegroda pomiędzy sąsiadującymi balkonami. Ma być pełna, bez otworów i prześwitów. Jej szerokość powinna odpowiadać głębokości balkonu pomniejszonej o szerokość balustrady.

W przypadku balkonów, których głębokość wynosi co najmniej 2 metry, minimalna szerokość takiej przegrody ma wynosić 2 metry. Oznacza to, że w nowych inwestycjach nie wystarczy już niewielka ścianka, która jedynie symbolicznie oddziela przestrzeń należącą do dwóch mieszkań.Przepisy obejmą również loggie stykające się ze sobą w budynkach wielorodzinnych.

Nowe wymagania nie oznaczają jednak, że od 20 września trzeba będzie przebudowywać balkony we wszystkich istniejących blokach. Regulacje będą stosowane wobec inwestycji objętych nowymi przepisami od momentu ich wejścia w życie. Oznacza to, że zmiany dotyczą przede wszystkim nowych przedsięwzięć budowlanych, a nie automatycznej modernizacji już istniejących balkonów. Przewidziano również wyjątek dotyczący budynków wpisanych do rejestru zabytków. W zakresie objętym ochroną konserwatorską nowe wymagania nie będą miały zastosowania.

Zmiany nie tylko na balkonach

Nowelizacja przepisów wprowadza także kolejne wymagania dotyczące przestrzeni wspólnych w budynkach wielorodzinnych.

W nowych blokach trzeba będzie zapewnić odpowiednie miejsca umożliwiające przechowywanie rowerów i wózków dziecięcych. Rozwiązanie ma poprawić funkcjonalność budynków i ograniczyć sytuacje, w których mieszkańcy są zmuszeni przechowywać taki sprzęt w mieszkaniach, na klatkach schodowych czy balkonach.

Nowe regulacje mają więc wpłynąć zarówno na prywatność mieszkańców, jak i na sposób projektowania wspólnych przestrzeni w nowych budynkach wielorodzinnych.

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