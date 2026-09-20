Opinie

Wybór Fatimy

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Kino
Kino Źródło: Unsplash / Rudy Dong
Ostateczna rozprawa z pozostałościami patriarchatu rozwiąże problemy Francji, zwłaszcza ten największy – z imigrantami.

Trzeba tylko wzmóc działania edukacyjne i uzbroić się w cierpliwość. Kobiety, a po nich – chcąc nie chcąc – mężczyźni pochodzący z Maghrebu sami odetną się od konserwatywno-islamskich korzeni, by dołączyć do demonstrantów wymachujących tęczowymi chorągiewkami. Prawda, jakie to proste?

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Wiesław Chełminiak
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