Rewolucja w podatku od nieruchomości. MF szykuje duże zmiany

Informacja o pracach nad nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz niektórych innych ustaw pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Za przygotowanie projektu odpowiada Ministerstwo Finansów.

Jedną z najważniejszych zmian ma być zniesienie solidarnego obowiązku podatkowego dotyczącego nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współposiadania lub współużytkowania wieczystego. Obecne zasady pozwalają na dochodzenie całego zobowiązania podatkowego od jednego ze współwłaścicieli. Po zmianach podatek ma być przypisywany poszczególnym osobom zgodnie z ich udziałami.

"Proponowane rozwiązanie polega na wprowadzeniu opodatkowania gruntów, budynków (ich części) oraz budowli lub ich części stanowiących współwłasność, współposiadanie lub współużytkowanie wieczyste według udziałów" – wyjaśniono w informacji opublikowanej na stronach Kancelarii Premiera.

Mniej formalności przy zakupie mieszkania

W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych wysokość zobowiązania będzie zależała od udziału konkretnego współwłaściciela. Przy współwłasności łącznej oraz współposiadaniu co do zasady ma natomiast obowiązywać założenie równych udziałów.

Projekt Ministerstwa Finansów przewiduje także ułatwienia dla osób fizycznych kupujących lub sprzedających nieruchomości, o ile nie prowadzą w nich działalności gospodarczej. Obecnie podatnik musi przekazywać informacje potrzebne gminie do ustalenia podatku od nieruchomości. Resort zwraca uwagę, że większość potrzebnych danych i tak znajduje się w akcie notarialnym.

Dlatego obowiązek składania informacji ma zostać częściowo zastąpiony możliwością przesłania przez notariusza odpowiedniego wyciągu z aktu notarialnego bezpośrednio do właściwego organu podatkowego – na wniosek nabywcy lub zbywcy.

Zmiany mają również zlikwidować sytuacje, w których gminy płacą same sobie podatek od gruntów będących przedmiotem ich użytkowania wieczystego. Gminy mają zostać ponadto zwolnione z części obowiązków związanych ze składaniem deklaracji dotyczących nieruchomości zwolnionych z podatku.

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