Nagła zmiana zdania. Król odpuścił swojemu synowi?

Harry i Meghan Markle wraz z dziećmi – 7-letnim księciem Archiem i 5-letnią księżniczką Lilibet – po sześciu latach spędzonych w Montecito zdecydowali się na powrót do Wielkiej Brytanii. Ich pojawienie się w kraju od początku wzbudzało emocje, przede wszystkim w związku z ich statusem oraz kwestiami bezpieczeństwa. Atmosferę dodatkowo podgrzała oficjalna notatka wydana z upoważnienia monarchy, w której pałac podkreślił, że Harry i Meghan pozostają członkami rodziny królewskiej, którzy nie pełnią obowiązków służbowych, oraz są "prywatnymi obywatelami prowadzącymi działalność komercyjną i charytatywną". Według doniesień komunikat miał zostać przekazany mediom bez wcześniejszych konsultacji z Sussexami.

Zwrot ws. Invictus Games. Król zmienił zdanie?

Niedługo później Uganda ogłosiła wycofanie się z nadchodzących Invictus Games w Birmingham. Decyzję przekazał szef sił zbrojnych tego kraju, generał Muhoozi Kainerugaba. "Aby nie zostać odebranym jako przeciwnik Jego Królewskiej Mości Karola III, króla Wielkiej Brytanii, którego głęboko szanujemy, Uganda niniejszym wycofuje się z Igrzysk Invictus. Popieram monarchę. Kropka" – przekazał przedstawiciel Ugandy. Decyzja Ugandy miała mocno zirytować Harry'ego i Meghan. Źródła cytowane przez brytyjskie media twierdziły, że Sussexowie mają żal do pałacu i są przekonani, że chłodne określenie ich statusu było posunięciem, które zaszkodziło organizacji wydarzenia.

W sprawie nastąpił jednak nagły zwrot i Uganda weźmie udział w przyszłorocznych zawodach. Informację przekazał pułkownik Chris Magezi, pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Ugandy. Decyzję o wysłaniu reprezentacji Ludowych Sił Obronnych Ugandy (UPDF) miał zatwierdzić generał Muhoozi Kainerugaba.

Jak wynika z komunikatu, decyzja zapadła po rozmowie telefonicznej generała Kainerugaby z sir Clivem Aldertonem, głównym sekretarzem prywatnym króla Karola III i królowej Wielkiej Brytanii.

Uganda pojawi się we flagowym projekcie księcia Harry'ego

"Szef Sił Obronnych (CDF) i starszy doradca prezydenta ds. operacji specjalnych, generał Muhoozi Kainerugaba, zatwierdził udział UPDF (Ludowych Sił Obronnych Ugandy) w przyszłorocznych Igrzyskach Invictus, które odbędą się w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Decyzja ta jest wynikiem rozmowy telefonicznej między generałem Kainerugabą a głównym sekretarzem prywatnym Jego Królewskiej Mości Króla i Jej Królewskiej Mości Królowej Wielkiej Brytanii, wielce szanowanym sir Clive’em Aldertonem KCVO" – czytamy w oświadczeniu.

Według przekazanych informacji sir Clive Alderton miał poinformować generała Kainerugabę, że król Karol III "nie ma nic przeciwko" udziałowi Ugandy w wydarzeniu związanym z jego synem, księciem Harrym.

"W trakcie rozmowy sir Alderton ujawnił, że król Karol III był poruszony tym, z jaką wrażliwością generał Kainerugaba potraktował opinię króla na temat zbliżających się Igrzysk Invictus organizowanych przez księcia Harry’ego, księcia Sussex. Sir Alderton powiedział, że król Karol III nie ma nic przeciwko udziałowi Ugandy w Igrzyskach Invictus i zachęcił Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych (CDF) do kontynuowania przygotowań do udziału UPDF w tych igrzyskach" – przekazano.

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