Zaskakujące wieści ws. Harry'ego i Meghan. "Pałac został poinformowany"

Meghan Markle i książę Harry ponownie zamierzają zamieszkać w Wielkiej Brytanii. Para, która w 2020 roku wycofała się z pełnienia oficjalnych obowiązków i opuściła brytyjski dwór, według najnowszych doniesień planuje przeprowadzkę na Wyspy jeszcze w sierpniu.

Meghan Markle i książę Harry wracają do Wielkiej Brytanii

Jak informuje "Page Six", Sussexowie mają osiedlić się w prywatnej posiadłości poza Londynem. Nie oznacza to więc powrotu do jednej z królewskich rezydencji. Według ustaleń serwisu, Meghan i Harry zamieszkają tam jako osoby prywatne, a ich status w rodzinie królewskiej pozostanie bez zmian.

Najmocniejszym sygnałem, że przeprowadzka może być czymś więcej niż tylko krótkim pobytem, są decyzje dotyczące edukacji dzieci. 7-letni książę Archie i 5-letnia księżniczka Lilibet mają rozpocząć naukę w brytyjskiej szkole już we wrześniu.

Według informatorów cytowanych przez zagraniczne media król Karol III został poinformowany o planowanej przeprowadzce. Monarcha ma podchodzić do powrotu syna i jego rodziny z dużym sentymentem, przede wszystkim, ze względu na możliwość częstszego kontaktu z wnukami.

"Pałac został poinformowany o przeprowadzce" – przekazało źródło "Page Six".

Powrót Sussexów do Wielkiej Brytanii może oznaczać nowy rozdział w ich relacjach z rodziną królewską po latach napięć i publicznych sporów.

Odejście z rodziny królewskiej

Książę Harry oraz jego żona Meghan Markle w styczniu 2020 roku zdecydowali się zrezygnować z obowiązków dotyczących wysokich rangą członków rodziny królewskiej. Przeprowadzili się do USA, gdzie, wraz z dwójką dzieci, mieszkają w Kalifornii.

Powody ich odejścia od rodziny królewskiej świat poznał za sprawą udzielonego przez Sussexów w 2021 roku głośnego wywiadu dla Oprah Winfrey. Opowiedzieli w nim o swoich bolesnych doświadczeniach z życia w Pałacu. Przywołali m.in. dyskusje członków rodziny królewskiej na temat koloru skóry ich syna, mówili także o utracie królewskiej ochrony dla chłopca, nachalnych mediach i presji, która doprowadzała księżną Sussex do samobójczych myśli.

Od tego momentu między książęcą parą a rodziną Harry'ego narastał konflikt, który podsyciła dodatkowo wydana przez syna króla Karola III autobiografia "Ten drugi".

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