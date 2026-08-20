Telewizja Stanowskiego traci widzów. Są wyniki

Telewizja Zero, należąca do Kanału Zero, ma za sobą trzy miesiące nadawania. Z danych Nielsen Media, które przywołuje portal Press.pl, wynika, że stacja osiąga obecnie 0,12 proc. udziału w widowni telewizyjnej w grupie 4+ oraz 0,16 proc. w grupie komercyjnej 16-59. To wyniki zdecydowanie niższe od największych stacji informacyjnych.

Mocny start i spadek. Są wyniki telewizji Kanału Zero

Telewizja Zero rozpoczęła nadawanie 20 maja. Pierwszego dnia stacja osiągnęła 0,22 proc. udziału w grupie 4+ oraz 0,33 proc. w grupie 16-59. Najlepszy dobowy wynik nadawcy, w całym analizowanym okresie, przypadł na 24 maja. Tego dnia Telewizja Zero uzyskała 0,55 proc. udziału w grupie 4+ i 0,97 proc. w grupie 16-59. Tak dobry rezultat był związany z transmisją charytatywnego przejazdu Łatwoganga.

W grupie 4+ stacja jeszcze tylko czterokrotnie przekroczyła poziom 0,2 proc. Trzykrotnie było to związane z materiałami dotyczącymi afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. 24 czerwca Telewizja Zero osiągnęła 0,34 proc., dzień wcześniej – 0,24 proc., a 25 czerwca – 0,23 proc. 23 maja wynik wyniósł natomiast 0,21 proc.

W grupie komercyjnej 16-59, poza dniem startu i transmisją przejazdu Łatwoganga, najlepsze wyniki stacja zanotowała 24 czerwca (0,47 proc.), 23 czerwca (0,38 proc.) oraz 23 maja (0,36 proc.).

Największą widownię w historii Telewizji Zero zgromadził dotąd wywiad Krzysztofa Stanowskiego z doktorem Emilem Jędrzejewskim, byłym ordynatorem oddziału chirurgii Szpitala Południowego. Rozmowę wyemitowano 23 czerwca o godz. 20.05. Jędrzejewski przedstawiał w niej poważne zarzuty dotyczące funkcjonowania placówki. Mówił m.in. o nieprawidłowościach i błędach lekarskich, które – według jego relacji – miały prowadzić do śmierci pacjentów.

Wywiad obejrzało średnio 97 tys. widzów.

Wyniki Telewizji Zero spadają

Dane miesięczne pokazują, że po mocnym otwarciu udział Telewizji Zero zaczął się obniżać. W maju, obejmującym okres od 20 do 31 maja, stacja miała średnio 0,18 proc. udziału w grupie 4+ i 0,30 proc. w grupie 16-59. W czerwcu było to odpowiednio 0,12 proc. i 0,17 proc. W lipcu udział spadł do 0,10 proc. w grupie 4+ oraz 0,12 proc. w grupie 16-59. W sierpniu, w okresie od 1 do 17 sierpnia, wyniki były zbliżone – 0,09 proc. w grupie 4+ i 0,12 proc. w grupie 16-59.

Dla porównania, w lipcu Telewizja Republika osiągnęła średnio 5,02 proc. udziału w grupie 4+, TVN24 – 4,86 proc., a TVP Info – 1,88 proc. Wynik na poziomie około 0,1 proc. był w tym samym miesiącu zbliżony do rezultatów niektórych mniejszych stacji. Stars.tv uzyskał 0,10 proc., Canal+ 360 – 0,11 proc., a Polsat Rodzina – 0,09 proc.

Według danych Nielsen Media na koniec czerwca w zasięgu technicznym Telewizji Zero znajdowało się 46,2 proc. gospodarstw domowych. Trzeba jednak zaznaczyć, że dane nie obejmują widowni oglądającej telewizję poza domem.

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