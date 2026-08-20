Znani dziennikarze znikają z nowej telewizji. "Redakcja zakończyła współpracę"

W sobotę 4 lipca nadawanie rozpoczął nowy kanał informacyjno-publicystyczny Newsmax Polska. Wśród twarzy stacji znaleźli się m.in. Marta Kosik, Jacek Cholewiński, Oliver Pochwat, Agnieszka Piechurska, Adrian Kowarzyk, Jaśmina Nowak, Krzysztof Puternicki, Urszula Rzepczak, Stanisław Jegliński, Karol Gac oraz Maciej Chudkiewicz. Szefem projektu jest Producent Wykonawczy Newsmax Polska Wojciech Surmacz.

Od startu stacji minęło półtora miesiąca, a już doszło w niej do zmian kadrowych. Jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl, ze stacją pożegnali się prezenterzy Agnieszka Piechurska i Jacek Cholewiński. Co więcej, serwis informuje, że lista odejść może się jeszcze wydłużyć.

Agnieszka Piechurska i Jacek Cholewiński znikają z Newsmax Polska

Agnieszka Piechurska zakończyła współpracę ze stacją już w połowie lipca. Dziennikarka wcześniej zdobywała doświadczenie m.in. w TVN24, TVP Info, "Fakcie", programie "Alarm!" emitowanym w TVP1 oraz Polskiej Agencji Prasowej. Prezenterka wyjaśniła w rozmowie z Wirtualnemedia.pl, że nie przedłużono jej umowy. – Miałam umowę na 3 miesiące próbne, od kwietnia do lipca. Nie została przedłużona przez pracodawcę. Pracę w Newsmax Polska wspominam jednak bardzo dobrze, ze względu na ludzi, których miałam okazję poznać – przekazała.

Jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl, ze stacją rozstał się również Jacek Cholewiński, który, przed dołączeniem do nowej telewizji, przez około 20 lat był związany z Telewizją Polską.

Nadawca potwierdza. "Powodzenia w dalszej karierze"

Nadawca potwierdził zakończenie współpracy z obojgiem dziennikarzy.

"Redakcja zakończyła współpracę z panem redaktorem Jackiem Cholewińskim oraz panią redaktor Agnieszką Piechurską. Redakcja życzy pani redaktor i panu redaktorowi powodzenia w dalszej karierze zawodowej" – przekazało biuro prasowe Newsmax Polska Wirtualnym Mediom, nie wyjaśniając powodów tej decyzji.

Nadawca podkreśla jednocześnie, że stacja znajduje się dopiero na początku swojej działalności i nadal kształtuje swój zespół oraz ofertę programową. " Redakcja pracuje od 4 lipca i obecnie jest czas planowania pewnych kroków i działań czy to na polu oferty dla widzów czy redakcji (tu mam na myśli oczywiście także istotne zaplecze techniczne czy administracyjne). Mowa o wciąż rozwijającej się redakcji" – dodano w komunikacie.

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