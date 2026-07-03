Newsmax Polska rozpoczyna nadawanie. Pierwszy program poświęcony USA

Newsmax Polska rozpocznie nadawanie 4 lipca, w dniu amerykańskiego Święta Niepodległości. W związku z tą datą, pierwszym programem będzie specjalne wydanie poświęcone 250. rocznicy ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Stacja informuje, że kanał będzie dostępny dla widzów za pośrednictwem wielu platform dystrybucyjnych i operatorów, a także jako kanał wirtualny w technologii HbbTV dostępny na MUX-8 cyfrowej telewizji naziemnej. Newsmax Polska potwierdził również współpracę z Grupą Polsat Plus w zakresie dystrybucji i sprzedaży reklam.

Zespół Newsmax polska

"Newsmax Polska tworzy zespół dziennikarzy i prowadzących posiadających doświadczenie zdobyte m.in. w największych polskich redakcjach telewizyjnych radiowych i prasowych. Wśród twarzy stacji znajdują się m.in. Marta Kosik, Jacek Cholewiński, Agnieszka Piechurska, Adrian Kowarzyk, Jaśmina Nowak, Krzysztof Puternicki, Urszula Rzepczak, Stanisław Jegliński oraz Maciej Chudkiewicz, który poprowadzi program 'Synteza'. Szefem projektu jest Producent Wykonawczy Newsmax Polska Wojciech Surmacz" – podano w informacji prasowej.

Wskazano, że uruchomienie kanału telewizyjnego jest kolejnym etapem rozwoju projektu medialnego Newsmax Polska. Pierwszym krokiem był start portalu informacyjnego newsmaxpolska.pl 20 kwietnia, który koncentruje się na dostarczaniu informacji z kraju i ze świata, materiałów publicystycznych, analiz oraz treści dotyczących gospodarki, bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych.

Autorzy deklarują, że Newsmax Polska rozwijany jest pod hasłem "Prawdziwe wiadomości dla prawdziwych ludzi", kładąc nacisk na rzetelność informacji, odpowiedzialność dziennikarską, transparentność działania oraz pluralizm debaty publicznej.

"Zarówno portal internetowy, jak i nowy kanał telewizyjny mają tworzyć przestrzeń dla faktów, różnorodnych opinii i pogłębionej rozmowy o sprawach istotnych dla polskich odbiorców" – przekonują odpowiedzialni za projekt.

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