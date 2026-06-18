Zatrzęsienie byłych twarzy TVP w nowej telewizji. Ujawniono nazwiska

Do Polski wchodzi Newsmax, a więc jedna z najbardziej rozpoznawalnych konserwatywnych marek medialnych w Stanach Zjednoczonych, kojarzona z bliskim dostępem do republikańskiego establishmentu i środowiska Donalda Trumpa. Nie jest to jednak zwykła franczyza medialna, ani kolejny kanał informacyjny próbujący zagospodarować polską scenę polityczną. Newsmax ma być prezentowany jako realna amerykańska obecność medialna w Polsce: z amerykańskim know-how, estetyką, formatami i bezpośrednim połączeniem z debatą polityczną w USA.

Projekt wystartował już jako serwis internetowy, a kolejnym etapem ma być uruchomienie kanału telewizyjnego. Według doniesień branżowych start telewizji planowany jest na koniec czerwca.

Kolejne twarze z TVP w Newsmax Polska

Tymczasem Wirtualne Media donoszą, że do redakcji kanału Newsmax Polska dołączyły kolejne osoby z wieloletnim doświadczeniem w TVP.

Mowa m.in. o Agnieszce Bielas, która objęła funkcję menedżerki ds. produkcji. Przez ponad 17 lat była związana z TVP, gdzie pracowała m.in. jako producentka w Agencji Kreacji Publicystyki, Dokumentu i Audycji Społecznych. Odpowiadała również za produkcję w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, a wcześniej była także reporterką TAI.

W zespole Newsmax Polska znalazł się również Maciej Chudkiewicz, związany z Telewizją Polską w latach 2018–2025. W tym czasie prowadził programy emitowane przez oddziały TVP w Łodzi i Warszawie, w tym "Łódzkie Wiadomości Dnia" oraz audycję publicystyczną "Twój wybór". Wcześniej przez niemal dekadę pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego "Tygodnika Solidarność", a od lat jest także wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Za produkcję nowej stacji odpowiada także Beata Krasicka, która z Telewizją Polską związana jest od 1997 roku. Była współtwórczynią Telewizji Biełsat, gdzie pełniła funkcję zastępczyni dyrektora ds. programowych. Działa również społecznie jako fundatorka i członkini Rady Fundacji Strefa Solidarności.

To nie jedyne nazwiska z przeszłością w TVP, które trafiły do Newsmax Polska. Wcześniej informowano już, że w redakcji pracują również: Szymon Alaba, były reporter "Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego", Katarzyna Adamiak-Sroczyńska, która kierowała programem "Pytanie na śniadanie" w TVP2, a także Stanisław Jegliński z TVP World oraz Patryk Głażewski, wcześniej związany z TVP Info.

Czytaj też:

Skandal wokół serialu TVP. Znana scenarzystka miażdży produkcjęCzytaj też:

Koniec słynnego duetu. "Poinformowałem Piotra..."