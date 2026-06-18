Koniec słynnego duetu. "Poinformowałem Piotra..."

"Dziś wspólnie z Piotrem Kędzierskim nagrywamy ostatni w tym sezonie i ostatni w historii podcast WojewódzkiKędzierski" – poinformował w środę w mediach społecznościowych Kuba Wojewódzki.

Koniec WojewódzkiKędzierski. "Poinformowałem Piotra, że to nasz ostatni sezon razem"

Dziennikarz opublikował dłuższy post, w którym przywołał szczegóły znajomości z Piotrem Kędzierskim.

"Nasza historia z Kędziorem jest długa i medialnie namiętna. Po raz pierwszy usłyszałem o Kędziorze jak odeszła do niego dziewczyna mojego przyjaciela. Następnie spotkałem go na imprezie przy ulicy Mokotowskiej, gdzie mówił do mnie – Proszę pana. Kiedyś zrobił ze mną wywiad podczas balu Viva Najpiękniejsi, do której to nagrody nigdy nie byliśmy nominowani" – czytamy.

Jak wspomina Wojewódzki, ich zawodowa współpraca rozpoczęła się w 2014 roku w Rock Radiu.

"Wreszcie w 2014 wylądowaliśmy razem w Rock Radiu łobuzując wspólnie podczas audycji Książe i Żebrak. Nakłoniliśmy jednego z Wielkich Polskich Aktorów by donosił na swoich kolegów czy prawie sprzedaliśmy pamiętniki Mariusza Trynkiewicza, których nigdy nie napisał, jednemu z brukowców. Było mocno. W tym samym czasie, po rozmowach z TVN wraz ze swoim wspólnikiem wyprodukowaliśmy Kędziorowi zerowy odcinek jego talk show. Nie wyszło" – opowiadał gwiazdor TVN.

"Podcast w radiu Newonce co zabawne, wymyślił nasz kolega z SBM-u Bartek Czarkowski. Obaj z Kędziorem uznaliśmy, że to będzie bardzo punk rockowe zachowanie jak będziemy rozmawiali serio. Był rok 2019. Tak wystartował cykl Wojewódzki Kędzierski Rozmowy. Gdy po 4 latach Piotr zrezygnował ze współpracy z Newonce, bo jak to zwykle bywa wspólnicy nie dowieźli. Odszedłem razem z nim. W 2022 roku po Bardzo Krótkiej Rozmowie dogadałem się z Onetem i rozpoczęliśmy podcast Wojewódzki Kędzierski. W tym samym roku zostaliśmy najpopularniejszym podcastem w Polsce" – pisze dalej.

Jak przekazał Kuba Wojewódzki, w tym roku poinformował kolegę, że to już ostatni sezon podcastu, który nagrywają razem.

"W 2026 poinformowałem Piotra, że to nasz ostatni wspólny sezon razem. Obaj lubimy wyzwania i obaj mamy własne ścieżki, aby im sprostać. Wierzę, że po "Tańcu z gwiazdami" Kędzior zbudował się, włączył dopalacze i spokojnie znajdzie własną przestrzeń w mediach. Kędzior. Dziękuje za wszystko. I do usłyszenia…" – zakończył.

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Wojewódzki zostaje w Onecie. Dostanie swój podcast

Jak informuje serwis Press.pl, Kuba Wojewódzki od września będzie miał w portalu nowy podcast. "Kuba Wojewódzki nie kończy jednak współpracy z Onetem" – czytamy.

– Kuba Wojewódzki będzie od września prowadził w Onecie swój autorski format podcastowy – poinformowała Agnieszka Skrzypek-Makowska, zastępczyni dyrektorki komunikacji korporacyjnej Ringier Axel Springer Polska. – Równolegle Onet i RASP pracują nad nową współpracą z Piotrem Kędzierskim – dodała.

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